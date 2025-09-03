Recomendaciones para el partido entre Guatemala-El Salvador

Este jueves 4 de septiembre se vivirá un partido lleno de emoción cuando las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrenten en el Estadio Cementos Progreso por la primera jornada de la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas. El encuentro, programado para las 20:00 horas, ha generado gran expectativa en la afición guatemalteca, que espera acompañar masivamente a la "Bicolor" en este importante compromiso. Para garantizar la seguridad y la organización, la Federación de Fútbol de Guatemala compartió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean asistir.
De acuerdo con la información oficial, las puertas del estadio abrirán a partir de las 16:00 horas, por lo que se sugiere llegar con bastante antelación. La zona 6 capitalina, especialmente en sectores como el Bulevar La Pedrera y la Calle Martí, suele presentar fuertes congestionamientos de tránsito, motivo por el cual se recomienda a los aficionados tomar precauciones, utilizar rutas alternas o, de ser posible, hacer uso del transporte público. La intención es evitar retrasos y asegurar un ingreso fluido a las instalaciones deportivas.
Recomendaciones para el Guatemala-El Salvador
Por otro lado, la Federación hizo énfasis en la prohibición de ciertos objetos que representan riesgos para la seguridad de los asistentes. Entre ellos se encuentran los cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como bengalas, juegos artificiales y cualquier tipo de armas. También quedó restringido el ingreso de banderas con astas, trompetas, monedas, cascos de motocicleta, periódicos, bebidas y alimentos, con el fin de prevenir incidentes y mantener un ambiente adecuado durante el encuentro.
Estas medidas buscan garantizar que el partido se desarrolle en un entorno seguro y ordenado, permitiendo que los aficionados disfruten de una verdadera fiesta deportiva. Guatemala inicia así su camino en esta fase de las eliminatorias, en un choque con sabor a clásico centroamericano frente a El Salvador, donde además del fútbol en la cancha, se espera que en las gradas reine el respeto y el entusiasmo de la afición chapina.