 Revelan posible fraude en la NBA que involucra a Clippers
Revelan posible fraude en la NBA que involucra a los Clippers y Kawhi Leonard

Los Angeles Clippers y Kawhi Leonard están en el ojo del huracán por un posible fraude: se habría usado una empresa fantasma para evadir el límite salarial y pagar al jugador sin actividad real.

Kawhi Leonard involucrado en posible fraude en la NBA - instagram @kawhisklawset
Kawhi Leonard involucrado en posible fraude en la NBA / FOTO: instagram @kawhisklawset

El mundo de la NBA se encuentra nuevamente en el ojo del huracán ante un posible caso de fraude que involucra a Los Angeles Clippers y a su estrella Kawhi Leonard. Según el periodista Pablo Torre, los Clippers habrían creado una empresa fantasma dedicada a la plantación de árboles con el objetivo de sortear los límites salariales de la liga y entregar una compensación adicional a Leonard. Este movimiento, si se confirma, no solo afectaría la reputación de la franquicia angelina, sino que también pondría en entredicho la integridad del sistema financiero que regula los contratos en la NBA.

La polémica se centra en la empresa Aspiration, supuestamente respaldada con 50 millones de dólares por Steve Ballmer, propietario de los Clippers. Torre asegura que el contrato firmado con Kawhi Leonard le permitió recibir 28 millones de dólares sin realizar actividad alguna, más allá del compromiso de permanecer en el equipo. Esta maniobra habría tenido lugar tras la sorpresiva salida de Leonard de los Toronto Raptors en 2019, equipo con el que logró un campeonato y el premio MVP de las Finales, para regresar a California y unirse a Los Angeles Clippers, evitando así la poderosa oferta de Los Lakers.

NBA en el ojo del huracán

El periodista sostiene que posee documentación que respalda la existencia de este acuerdo, mientras que un empleado anónimo de Aspiration afirmó que Leonard nunca realizó labores vinculadas al contrato. La investigación apunta además a que Leonard se convirtió en acreedor de la empresa KL2 Aspire LLC por una deuda de siete millones de dólares tras la bancarrota de Aspiration en 2025. Los detalles apuntan a un esquema diseñado específicamente para sortear las regulaciones del salary cap de la NBA, lo que de confirmarse representaría un caso grave de mala praxis en la competición.

El salary cap de la NBA está concebido para equilibrar la competencia entre franquicias y limitar la influencia de propietarios con gran capacidad económica. Aunque los Clippers han sido históricamente agresivos en el gasto salarial, pagando impuestos de lujo sin problemas, esta maniobra de utilizar una empresa externa para canalizar fondos adicionales iría más allá de lo permitido, constituyendo un fraude directo contra las normas de la liga. La extensión de los contratos de Leonard, incluidos los 176,2 millones por cuatro años firmados en 2021 y los 149,5 millones por tres años en 2024, habrían coincidido con este supuesto arreglo paralelo.

De confirmarse estos hechos, la NBA podría aplicar sanciones severas, que incluyen multas de hasta 5,5 millones de dólares, pérdida de selecciones de draft e incluso la anulación de contratos vinculados a pagos fraudulentos. La regla que la liga considera infringida prohíbe acuerdos en los que terceros paguen a jugadores bajo contrato a cambio de servicios relacionados con el baloncesto si dichos pagos exceden significativamente el valor de mercado. Con la temporada 2025-26 acercándose, este caso podría convertirse en un punto de inflexión sobre cómo la NBA vigila y regula las finanzas de sus franquicias y la conducta de sus estrellas.

