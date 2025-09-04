En vivo: Guatemala vs. El Salvador por eliminatoria

Las Selecciones de Guatemala y El Salvador juegan la fecha 1 de 6 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf en busca de un boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. A primera hora, juegan Surinam y Panamá.
En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, guatemaltecos y salvadoreños se enfrentar por los primeros tres puntos dentro del grupo A. El claro favorito es el representativo nacional que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, dada su actualidad.
La Selección Nacional llega a este duelo como la tercera mejor de Copa Oro 2025 tras caer en semifinales ante Estados Unidos. Una posición y un torneo que le dio un segundo aire a esta "Azul y Blanco".
Guatemala está obligada a ganar porque el lunes 8 de septiembre tendrá su primera de tres visitas consecutivas. Primero se mide a Panamá, y en las fechas de octubre va ante Surinam y El Salvador.