 En vivo: Guatemala vs. El Salvador por eliminatoria
Deportes

En vivo: Guatemala vs. El Salvador por eliminatoria mundialista

Guatemala y El Salvador buscan sus primeros puntos en la fase final de la eliminatoria mundialista.

Selección de Guatemala se mide a El Salvador 2025
Selección de Guatemala se mide a El Salvador 2025 / FOTO: FFG

Las Selecciones de Guatemala y El Salvador juegan la fecha 1 de 6 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf en busca de un boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. A primera hora, juegan Surinam y Panamá.

En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, guatemaltecos y salvadoreños se enfrentar por los primeros tres puntos dentro del grupo A. El claro favorito es el representativo nacional que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, dada su actualidad.

La Selección Nacional llega a este duelo como la tercera mejor de Copa Oro 2025 tras caer en semifinales ante Estados Unidos. Una posición y un torneo que le dio un segundo aire a esta "Azul y Blanco".

Guatemala está obligada a ganar porque el lunes 8 de septiembre tendrá su primera de tres visitas consecutivas. Primero se mide a Panamá, y en las fechas de octubre va ante Surinam y El Salvador.

LA PREVIA 

Guatemala abre su camino mundialista frente a El Salvador en casa

La Azul y Blanco recibe a El Salvador en un duelo crucial donde los puntos valen oro para seguir soñando con la cita mundialista.

