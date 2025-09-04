 GALERÍA. Así es el ambiente en la Plaza
Deportes

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plaza

Cientos de guatemaltecos comienzan a llegar a la Plaza para observar en pantalla gigante, el juego de la Selección de Guatemala ante El Salvador.

Este es el ambiente en la Plaza de la Constitución., Foto Omar Solís
Previo a que ruede el balón en el duelo entre las Selecciones de Guatemala y El Salvador por la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, los aficionados guatemaltecos viven una fiesta en la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la capital, para apoyar al combinado nacional. 

Aficionados de distintas partes se encuentran reunidos frente al Palacio Nacional de la Cultura para apoyar a la Selección Nacional, que busca un boleto directo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con camisolas azul y blanco, banderas, cornetas y rostros pintados, la afición guatemalteca comienza a llenar la plaza, dónde el Gobierno de Guatemala instaló una pantalla gigante con excelente calidad de imagen y sonido para transmitir en vivo el partido.

La instalación de la pantalla gigante desde las 8:00 horas, ha incrementado un notable aumento en el tránsito vehicular de la zona.

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció la instalación de pantallas gigantes en distintos centros deportivos del país, con el objetivo de que los guatemaltecos puedan disfrutar juntos del esperado encuentro.

Además de la Plaza de la Constitución, se instalaron pantallas gigantes en el Parque Erick Barrondo, Campo Marte, Roosevelt, Parque La Paz y Gerona. 

El ministro de Cultura y Deportes resaltó que estas actividades fomentan la unidad nacional y fortalecen la identidad cultural a través del deporte.

El duelo entre Guatemala y El Salvador no solo promete emoción en la cancha, sino también en las calles, plazas y centros deportivos donde la afición guatemalteca se dará cita para alentar a su selección. Con esta medida, el Ministerio busca que la pasión por el fútbol trascienda los estadios y llegue a cada rincón del país.

Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final

Los otros rivales de la Selección de Guatemala pierden dos puntos en su primer partido y la “Bicolor” puede ser líder esta noche.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
