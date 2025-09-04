Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final

Las selecciones de Surinam y Panamá abrieron oficialmente este jueves 4 de septiembre la actividad del grupo A de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf hacia la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Más adelante completarán la actividad de grupo Guatemala cuando reciba a El Salvador.
En el Dr. Franklin Essed Stadium, de Paramaribo, Surinam, los favoritos a ganar el boleto directo al Mundial 2026, Panamá, sostuvo su primer partido de esta fase final. El duelo en gran parte fue acompañado por la lluvia.
Durante el primer tiempo, el cual terminó 0-0, la mejor propuesta ofensiva fue panameña. Pero sus delanteros estuvieron flojos. Desaprovecharon una y otra las oportunidades de gol que generaban. Además, tuvieron una pelota a la base del travesaño del portero Etienne Vaessen. Todo quedaba para la segunda mitad.
Sin goles
En la parte de complemento, Surinam reaccionó y complicó a los panameños. Le quitó el esférico, y empezó a generar más futbol ofensivo. Llegó al punto de hacer un remate violento que se topó en el travesaño.
Cuando se jugaba el minuto 71, tras el cobro de un tiro de esquina, hubo una jugada que desaprovechó el cuadro centroamericano por medio de Andrés Andrade Cedeño, quien remató en soledad frente a la portería, pero su remate se fue por arriba. Era el gol de la victoria para los canaleros.
Etienne Vaessen fue la gran figura de Surinam y al minuto 86 hizo un atajadón milagroso. José Fajardo recibió un centro de Michael Murillo y su cabezazo fue rechazado a una mano por el meta local, para ganarse los aplausos de la clientela.
Panamá se lleva un empate de Surinam, algo que no estaba dentro de su presupuesto, y tomando en cuenta que presentó uno de sus mejores cuadros, que incluyó a jugadores como Orlando Mosquera, Michael Murillo, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Ismael Díaz, Cecilio Waterman, entre otros.
La segunda presentación de Panamá en esta fecha FIFA de septiembre, la tendrá el próximo lunes 8 de septiembre cuando a las 20:30 horas de Panamá (19:30 GT) reciba a Guatemala.
Guatemala y Panamá partes como dos de las selecciones candidatas a ese primer lugar, y este primer duelo entre ambas selecciones marcará un antes y un después en este camino mundialista.