Pantallas Gigantes: Dónde Ver Guatemala vs El Salvador

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció la instalación de pantallas gigantes en distintos centros deportivos del país, con el objetivo de que los guatemaltecos puedan disfrutar juntos del esperado encuentro entre la Selección Nacional de Guatemala y El Salvador.
La iniciativa busca generar un ambiente de convivencia y entusiasmo colectivo, permitiendo que miles de aficionados se reúnan para apoyar a la Bicolor en este clásico centroamericano, considerado uno de los partidos más apasionantes de la región.
"¡Habrá pantallas gigantes para que disfrutes y apoyes a la Federación de Fútbol de Guatemala!Asiste con tu camisola y ropa cómoda porque también habrá actividades antes del encuentro de la Azul y Blanco.
- Erick Barrondo
- Campo Marte
- Roosevelt
- Gerona
- Parque de la Paz
Desde las 17:00 horas
Más detalles
Según informó la cartera, las pantallas estarán disponibles en instalaciones como el Domo Polideportivo de la zona 13, el Parque Erick Barrondo y varios centros deportivos departamentales, de modo que tanto en la capital como en el interior del país la afición tenga un punto de encuentro seguro y familiar.
El ministro de Cultura y Deportes resaltó que estas actividades fomentan la unidad nacional y fortalecen la identidad cultural a través del deporte:
"El fútbol es un espacio que nos une como guatemaltecos. Queremos que todos tengan la oportunidad de vivir la emoción del partido en comunidad, en un ambiente festivo y de alegría."
Además, se informó que en algunos espacios se contará con presentaciones culturales y actividades recreativas previas al partido, lo que convertirá la jornada en una verdadera fiesta deportiva.
El duelo entre Guatemala y El Salvador no solo promete emoción en la cancha, sino también en las calles, plazas y centros deportivos donde la afición chapina se dará cita para alentar a su selección. Con esta medida, el Ministerio busca que la pasión por el fútbol trascienda los estadios y llegue a cada rincón del país.