 Pantallas Gigantes: Dónde Ver Guatemala vs El Salvador
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

La Selección Nacional se prepara para el duelo y tú puedes vivirlo y celebrar cada gol en distintos centros deportivos de la ciudad.

Compartir:
Aficionados de la Selección podrán disfrutar los juegos en pantallas gigantes
Aficionados de la Selección podrán disfrutar los juegos en pantallas gigantes / FOTO: Ministerio de Cultura y Deporte

El Ministerio de Cultura y Deportes anunció la instalación de pantallas gigantes en distintos centros deportivos del país, con el objetivo de que los guatemaltecos puedan disfrutar juntos del esperado encuentro entre la Selección Nacional de Guatemala y El Salvador.

La iniciativa busca generar un ambiente de convivencia y entusiasmo colectivo, permitiendo que miles de aficionados se reúnan para apoyar a la Bicolor en este clásico centroamericano, considerado uno de los partidos más apasionantes de la región.

"¡Habrá pantallas gigantes para que disfrutes y apoyes a la Federación de Fútbol de Guatemala!Asiste con tu camisola y ropa cómoda porque también habrá actividades antes del encuentro de la Azul y Blanco.

  • Erick Barrondo
  • Campo Marte
  • Roosevelt
  • Gerona
  • Parque de la Paz

Desde las 17:00 horas  

Más detalles

Según informó la cartera, las pantallas estarán disponibles en instalaciones como el Domo Polideportivo de la zona 13, el Parque Erick Barrondo y varios centros deportivos departamentales, de modo que tanto en la capital como en el interior del país la afición tenga un punto de encuentro seguro y familiar.

El ministro de Cultura y Deportes resaltó que estas actividades fomentan la unidad nacional y fortalecen la identidad cultural a través del deporte:

"El fútbol es un espacio que nos une como guatemaltecos. Queremos que todos tengan la oportunidad de vivir la emoción del partido en comunidad, en un ambiente festivo y de alegría."

Foto embed
Fedefut - Instagram

Además, se informó que en algunos espacios se contará con presentaciones culturales y actividades recreativas previas al partido, lo que convertirá la jornada en una verdadera fiesta deportiva.

El duelo entre Guatemala y El Salvador no solo promete emoción en la cancha, sino también en las calles, plazas y centros deportivos donde la afición chapina se dará cita para alentar a su selección. Con esta medida, el Ministerio busca que la pasión por el fútbol trascienda los estadios y llegue a cada rincón del país.

#VamosGuate: la afición se une en redes sociales para apoyar a la Selección Nacional

El esperado encuentro marcará el debut de la Selección Nacional en la nueva fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026.

En Portada

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Popt
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progresot
Deportes

A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progreso

09:49 AM, Sep 04
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvadort
Deportes

El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

11:38 AM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

12:36 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos