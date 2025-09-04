Carlos Ruiz previo al partido contra El Salvador

Carlos "el Pescadito" Ruiz, máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala y de las eliminatorias mundialistas, compartió en X cómo se viven los momentos previos a un partido de alto nivel, como el que enfrentará a la Azul y Blanco contra El Salvador en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.
Según Ruiz, la previa es una mezcla de nervios, preparación y concentración. "Aparecen las ansias. Repasas entrenamientos y jugadas a balón parado, visualizas al rival y cómo será el partido. Intentas hacerlo todo a la perfección para que se refleje en la cancha", relató. La preparación no se limita al entrenamiento físico, también al estudio de los 23 jugadores del equipo rival, lo que hace que el día se sienta eterno mientras la mente se enfoca en cada detalle.
Durante la concentración, la rutina gira en torno a comidas, estiramientos y merienda, y todo el combustible ingestado se transformará en energía para el partido. Ruiz destaca la importancia de la "burbuja de concentración", donde los jugadores reducen su mundo al teléfono, la radio o la televisión, y se enfocan en la fe de millones de aficionados que esperan la clasificación histórica al Mundial.
El compromiso de los jugadores es total: correr cada pelota, disputar cada balón y cubrir a los compañeros. "El error humano aparecerá, pero la solidaridad lo corrige. La pasión del Proyecto Goal hasta el estadio te impulsa a dar lo mejor de ti", aseguró. La tensión se mezcla con la emoción: vendajes que aprietan, zapatos incómodos, nervios que se reflejan hasta en visitas constantes al baño. Cada detalle del calentamiento está pensado para que los jugadores brillen en la cancha.
El significado de representar a Guatemala
Ruiz también recordó el significado de representar al país: entre la multitud puede verse a familiares y seres queridos que acompañan el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial. "La emoción y el orgullo te invaden. Estás a minutos de hacer historia", dijo.
Para el máximo goleador de Guatemala, la pasión y el compromiso de los jugadores se reflejan hasta en el Himno Nacional, que resuena como un recordatorio del honor de vestir la camiseta azul y blanco: "¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real! Y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal!"