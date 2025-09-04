 Carlos Ruiz previo al partido contra El Salvador
Deportes

Las reflexiones de Carlos Ruiz previo al partido contra El Salvador

Así vive Carlos "el Pescadito" Ruiz la previa de Guatemala contra El Salvador.

Compartir:
Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut
Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut / FOTO: Archivo

Carlos "el Pescadito" Ruiz, máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala y de las eliminatorias mundialistas, compartió en X cómo se viven los momentos previos a un partido de alto nivel, como el que enfrentará a la Azul y Blanco contra El Salvador en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

Según Ruiz, la previa es una mezcla de nervios, preparación y concentración. "Aparecen las ansias. Repasas entrenamientos y jugadas a balón parado, visualizas al rival y cómo será el partido. Intentas hacerlo todo a la perfección para que se refleje en la cancha", relató. La preparación no se limita al entrenamiento físico, también al estudio de los 23 jugadores del equipo rival, lo que hace que el día se sienta eterno mientras la mente se enfoca en cada detalle.

Durante la concentración, la rutina gira en torno a comidas, estiramientos y merienda, y todo el combustible ingestado se transformará en energía para el partido. Ruiz destaca la importancia de la "burbuja de concentración", donde los jugadores reducen su mundo al teléfono, la radio o la televisión, y se enfocan en la fe de millones de aficionados que esperan la clasificación histórica al Mundial.

El compromiso de los jugadores es total: correr cada pelota, disputar cada balón y cubrir a los compañeros. "El error humano aparecerá, pero la solidaridad lo corrige. La pasión del Proyecto Goal hasta el estadio te impulsa a dar lo mejor de ti", aseguró. La tensión se mezcla con la emoción: vendajes que aprietan, zapatos incómodos, nervios que se reflejan hasta en visitas constantes al baño. Cada detalle del calentamiento está pensado para que los jugadores brillen en la cancha.

El significado de representar a Guatemala 

Ruiz también recordó el significado de representar al país: entre la multitud puede verse a familiares y seres queridos que acompañan el sueño de clasificar por primera vez a un Mundial. "La emoción y el orgullo te invaden. Estás a minutos de hacer historia", dijo.

Para el máximo goleador de Guatemala, la pasión y el compromiso de los jugadores se reflejan hasta en el Himno Nacional, que resuena como un recordatorio del honor de vestir la camiseta azul y blanco: "¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real! Y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal!"

En Portada

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plazat
Deportes

GALERÍA. Así es el ambiente en la Plaza

06:18 PM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs. El Salvador

12:36 PM, Sep 04
Dónde están los boletos: La Llorona se hace presente en el Cementos Progresot
Deportes

"Dónde están los boletos": La Llorona se hace presente en el Cementos Progreso

06:37 PM, Sep 04
Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final t
Deportes

Surinam y Panamá empatan en arranque de la fase final

05:31 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos