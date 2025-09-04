Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador

Stheven Robles, el jugador de Comunicaciones, vivió un infierno en el debut de la Selección Nacional de Guatemala en eliminatoria mundialista, fase final, ya que una lesión lo obligó a abandonar el partido.
Luis Fernando Tena confió nuevamente en Steven Robles para que fuese parte del once inicial, ya que es uno de sus elementos principales en la media cancha. Pero los sueños y las ilusiones de hacer un partido memorable se esfumaron en apenas 25 minutos de juego.
Steven Robles, de 29 años, sufrió una entrada fuerte en apenas 6 minutos de juego. En ese momento, el juega era ríspido y con jugadas fuertes. Pese al golpe, Robles continúo en el terreno de juego.
Posteriormente, el desgaste del partido y las constantes entradas fuertes, hicieron que al 25 Robles nuevamente recibiera una entrada fuerte y se vio obligado a abandonar el partido.
El lugar de Robles lo ocupó Oscar Castellanos, el jugador del Antigua G. F. C.
Al término de la primera parte, en el estadio Cementos Progreso, Guatemala y El Salvador igualaban 0-0.
Se viene el partido ante Panamá
La salida de Stheven Robles no solamente representó un golpe anímico para el profesional, sino una preocupación total para los integrantes del cuerpo técnico, encabezado por Luis Fernando Tena.
Este viernes, ya pasadas algunas horas del partido, Robles deberá tener una serie de exámenes para determinar la gravedad de su lesión y saber si estará o no disponible para la segunda fecha de esta eliminatoria mundialista, donde Guatemala deberá visitar a Panamá.
La Selección Nacional de Guatemala busca en esta fase final una clasificación mundialista por vez primera. Para ello, tendrá seis partidos, tres de local y otros tres de visitantes.
El ganador del grupo avanzará directo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que organizará en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.