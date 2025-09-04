 Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador
Deportes

Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador

A los 25 minutos, pese a su esfuerzo, el jugador de Comunicaciones debió abandonar el partido.

Compartir:
Stheven Robles se lesionó en el partido ante El Salvador
Stheven Robles se lesionó en el partido ante El Salvador / FOTO: Alex Meoño

Stheven Robles, el jugador de Comunicaciones, vivió un infierno en el debut de la Selección Nacional de Guatemala en eliminatoria mundialista, fase final, ya que una lesión lo obligó a abandonar el partido.

Luis Fernando Tena confió nuevamente en Steven Robles para que fuese parte del once inicial, ya que es uno de sus elementos principales en la media cancha. Pero los sueños y las ilusiones de hacer un partido memorable se esfumaron en apenas 25 minutos de juego.      

Steven Robles, de 29 años, sufrió una entrada fuerte en apenas 6 minutos de juego. En ese momento, el juega era ríspido y con jugadas fuertes. Pese al golpe, Robles continúo en el terreno de juego.

Posteriormente, el desgaste del partido y las constantes entradas fuertes, hicieron que al 25 Robles nuevamente recibiera una entrada fuerte y se vio obligado a abandonar el partido.

El lugar de Robles lo ocupó Oscar Castellanos, el jugador del Antigua G. F. C.

Al término de la primera parte, en el estadio Cementos Progreso, Guatemala y El Salvador igualaban 0-0. 

Se viene el partido ante Panamá 

La salida de Stheven Robles no solamente representó un golpe anímico para el profesional, sino una preocupación total para los integrantes del cuerpo técnico, encabezado por Luis Fernando Tena.

Este viernes, ya pasadas algunas horas del partido, Robles deberá tener una serie de exámenes para determinar la gravedad de su lesión y saber si estará o no disponible para la segunda fecha de esta eliminatoria mundialista, donde Guatemala deberá visitar a Panamá.

La Selección Nacional de Guatemala busca en esta fase final una clasificación mundialista por vez primera. Para ello, tendrá seis partidos, tres de local y otros tres de visitantes.

El ganador del grupo avanzará directo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que organizará en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Olger Escobar, ratifica su puesto en Selección de Guatemala

Conoce a los jugadores que partirán como titulares en el estadio Cementos Progreso.

En Portada

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvadort
Deportes

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvador

10:03 PM, Sep 04
Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador t
Deportes

Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador

09:05 PM, Sep 04
¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvador

08:31 PM, Sep 04
Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvadort
Deportes

Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvador

08:46 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos