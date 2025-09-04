Alineaciones Guatemala-El Salvador eliminatoria mundialista

Lo que era un secreto a voces, el técnico de la Selección de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, lo confirmó esta tarde cuando reveló el 11 inicial ante El Salvador: Olger Escobar será titular con la "Bicolor".
Además de Olger Escobar, la otra novedad en la escuadra chapina será el regreso a la portería del portero de Columbus Crew, Nicholas Hagen, quien se perdió los dos últimos duelos de Copa Oro 2025 debido a una lesión.
Luis Fernando Tena reveló el nombre de los 11 jugadores que serán de la partida en este primer duelo eliminatorio de la fase final, donde están en juego tres boletos directo al Mundial 2026 y dos al repechaje intercontinental.
En la portería, como es tradición, el legionario Nicholas Hagen les ganó el duelo a los guardametas locales: Kenderson Navarro y Fredy Pérez. Hagen regresa a la portería luego de haberse perdido los dos últimos duelos de la Selección de Guatemala en Copa Oro 2025 debido a una lesión (ante Canadá y Estados Unidos).
Hagen se lesionó un 24 de junio tras finalizar el partido ante Guadalupe donde Guatemala clasificó a cuartos de final. Dos meses después, se vuelve a convertir en el ángel bajo la portería.
Alineación chapina
En la línea defensiva estará el mejor defensor de Concacaf Aaron Herrera, junto al capitán José Carlos Pinto y los referentes en defensa José Morales y Nicolás Samayoa.
El medio campo guatemalteco está bien nutrido con jugadores jóvenes y con experiencia como Stheven Robles, Jonathan Franco, Olger Escobar y Óscar Santis. En el caso de Olger, actual jugador del Montréal de Canadá, es la gran novedad en la escuadra de Tena. El juvenil de 18 años, fue recientemente declarado como el jugador joven más valioso de la Copa Oro 2025, sin duda alguna un premio individual que eleva su cuantía en el mercado de futbolistas.
En la punta, los hombres llamados a marcar goles: Rudy Muñoz y Rubio Rubín.
- Once de Guatemala: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Stheven Robles, Olger Escobar, Óscar Santis, Rudy Muñoz y Rubio Rubín
- Once de El Salvador: Mario González, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Bryan Gil, Jeferson Valladares, Henry Romero, Styven Vásquez y Mauricio Cerrtios.