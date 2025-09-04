 Alineaciones Guatemala-El Salvador eliminatoria mundialista
Deportes

Olger Escobar, ratifica su puesto en Selección de Guatemala

Conoce a los jugadores que partirán como titulares en el estadio Cementos Progreso.

Compartir:
Alienaciones del Guatemala-El Salvador
Alienaciones del Guatemala-El Salvador / FOTO: FFG

Lo que era un secreto a voces, el técnico de la Selección de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, lo confirmó esta tarde cuando reveló el 11 inicial ante El Salvador: Olger Escobar será titular con la "Bicolor".

Además de Olger Escobar, la otra novedad en la escuadra chapina será el regreso a la portería del portero de Columbus Crew, Nicholas Hagen, quien se perdió los dos últimos duelos de Copa Oro 2025 debido a una lesión.  

Luis Fernando Tena reveló el nombre de los 11 jugadores que serán de la partida en este primer duelo eliminatorio de la fase final, donde están en juego tres boletos directo al Mundial 2026 y dos al repechaje intercontinental.

En la portería, como es tradición, el legionario Nicholas Hagen les ganó el duelo a los guardametas locales: Kenderson Navarro y Fredy Pérez. Hagen regresa a la portería luego de haberse perdido los dos últimos duelos de la Selección de Guatemala en Copa Oro 2025 debido a una lesión (ante Canadá y Estados Unidos).

Hagen se lesionó un 24 de junio tras finalizar el partido ante Guadalupe donde Guatemala clasificó a cuartos de final. Dos meses después, se vuelve a convertir en el ángel bajo la portería. 

En vivo: Guatemala vs. El Salvador por eliminatoria mundialista

Guatemala y El Salvador buscan sus primeros puntos en la fase final de la eliminatoria mundialista.

Alineación chapina 

En la línea defensiva estará el mejor defensor de Concacaf Aaron Herrera, junto al capitán José Carlos Pinto y los referentes en defensa José Morales y Nicolás Samayoa. 

El medio campo guatemalteco está bien nutrido con jugadores jóvenes y con experiencia como Stheven Robles, Jonathan Franco, Olger Escobar y Óscar Santis. En el caso de Olger, actual jugador del Montréal de Canadá, es la gran novedad en la escuadra de Tena. El juvenil de 18 años, fue recientemente declarado como el jugador joven más valioso de la Copa Oro 2025, sin duda alguna un premio individual que eleva su cuantía en el mercado de futbolistas.

En la punta, los hombres llamados a marcar goles: Rudy Muñoz y Rubio Rubín.

  • Once de Guatemala: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Stheven Robles, Olger Escobar, Óscar Santis, Rudy Muñoz y Rubio Rubín
  • Once de El Salvador: Mario González, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores, Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Bryan Gil, Jeferson Valladares, Henry Romero, Styven Vásquez y Mauricio Cerrtios. 

En Portada

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvadort
Deportes

Guatemala decepciona en casa y arranca las eliminatorias con derrota ante El Salvador

10:03 PM, Sep 04
Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador t
Deportes

Stheven Robles sale lesionado del Guatemala-El Salvador

09:05 PM, Sep 04
¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvadort
Deportes

¡Sí, acepto! Aficionado sorprende con propuesta de matrimonio en el partido Guatemala vs. El Salvador

08:31 PM, Sep 04
Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvadort
Deportes

Afición vive con intensidad desde la plaza el duelo Guatemala-El Salvador

08:46 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos