 Leagues Cup: Luis Suárez sancionado con seis partidos
Deportes

Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cup

Además de "Lucho", recibieron castigo Sergio Busquets y Tomás Avilés por "conducta violenta".

Luis Suárez recibió sanción de seis partidos y una multa económica
Luis Suárez recibió sanción de seis partidos y una multa económica / FOTO: Captura de video

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Leagues Cup, según anunció el torneo.

También fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por "conducta violenta", con una suspensión de dos partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros tres partidos, también por "conducta violenta".

Los tres, que recibirán además multas económicas, deberán cumplir su sanción en la próxima o próximas ediciones de la Leagues Cup.

Los incidentes 

Este domingo pasado, al concluir la final de la Leagues Cup en la que el Sounders salió campeón por 3-0, algunos jugadores y otros miembros de los dos equipos participaron en una tangana. Entre otros incidentes, Suárez escupió a un técnico del Sounders.

El delantero uruguayo pidió disculpas este jueves en un comunicado por su conducta: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así".

"Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", aseguró Suárez. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento", añadió.

También se pronunció sobre el incidente el Inter Miami, que distribuyó un comunicado en el que "condena los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup".

"Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha", apuntó el club.

Luis Suárez escupe a rival en la final de la Leagues Cup

Los Seattle Sounders dejan a Lionel Messi sin Leagues Cup. La final quedó manchada por la actitud antideportiva del uruguayo “Lucho” Suárez.

*Información EFE.

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salast
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

10:51 AM, Sep 05
Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de La Vuelta t
Deportes

Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de "La Vuelta"

10:08 AM, Sep 05
Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparrat
Nacionales

Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparra

10:08 AM, Sep 05
Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patriast
Farándula

Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patrias

09:59 AM, Sep 05

Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

