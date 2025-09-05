 Luis Enrique operado de fractura de clavícula tras accidente
Deportes

Luis Enrique será operado de fractura de clavícula tras accidente

De acuerdo a la comunicación oficial del PSG, su técnico sufrió la fractura tras caerse de una bicicleta.

Compartir:
Luis Enrique, técnico del PSG, se fracturó la clavícula
Luis Enrique, técnico del PSG, se fracturó la clavícula / FOTO: EFE

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, será operado de una fractura de clavícula, tras sufrir este viernes un accidente mientras montaba en bicicleta, tal y como informó el club francés en sus redes sociales.

"El París Saint-Germain desea expresar todo su apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club ofrecerá más información en breve", publicó en la red social X el vigente campeón de la Liga de Campeones y de la Supercopa europea.

El extécnico del F.C. Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia y tendrá que pasar por quirófano. Su equipo tiene por delante el partido liguero ante el Lens el domingo 14, mientras que el miércoles 17 debutará en la máxima competición europea de clubes contra el Atalanta italiano.

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, Real Madrid y Barcelona se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando incluso en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.

*Información EFE.

En Portada

Defensa insiste en separar a jueza del caso Melisa Palaciost
Nacionales

Defensa insiste en separar a jueza del caso Melisa Palacios

04:25 PM, Sep 05
Destituyen a Dolman Godínez, director general de Caminost
Nacionales

Destituyen a Dolman Godínez, director general de Caminos

04:07 PM, Sep 05
Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cupt
Deportes

Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cup

03:04 PM, Sep 05
Ricardo Arjona sorprende al desfilar en la alfombra azul de US Open 2025t
Farándula

Ricardo Arjona sorprende al desfilar en la alfombra azul de US Open 2025

03:37 PM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridadSeguridad vialCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos