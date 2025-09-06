El "Pescado Ruiz" revive la noche histórica con Guatemala

Hace exactamente nueve años, el 6 de septiembre de 2016, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, conocido mundialmente como el "Pescadito", se despidió de la Selección Nacional de Guatemala en una noche inolvidable. En aquel encuentro de Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, la Bicolor goleó 9-3 a San Vicente y las Granadinas, y Ruiz se despidió a lo grande anotando cinco tantos. Con esa actuación no solo selló una carrera brillante con el combinado nacional, sino que también alcanzó un récord histórico al convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias Mundialistas con 39 anotaciones.
Hoy, 6 de septiembre de 2025, el exdelantero chapín recordó esa fecha tan especial con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde expresó el orgullo que significó representar a Guatemala y revivir un logro que sigue vigente: "Hace 9 años me retiré de la selección nacional de Guatemala, el orgullo más grande que pude sentir como futbolista profesional fue representar a mi país de nacimiento. Ese día pasó algo histórico que hoy cumple 9 añitos", escribió Ruiz, invitando además a sus seguidores a felicitar el récord mundial que aún conserva.
El récord de Carlos Ruiz corre peligro
La coincidencia quiso que, en esta misma jornada, Cristiano Ronaldo también estuviera en el foco de atención. El astro portugués anotó un doblete en la victoria de Portugal 0-5 sobre Armenia, alcanzando 38 goles en Eliminatorias, apenas uno menos que el registro del Pescado. Con ello, el delantero luso quedó a un paso de igualar y eventualmente superar la histórica marca que durante casi una década ha pertenecido al guatemalteco.
El próximo martes, Portugal enfrentará a Hungría en un duelo que podría ser determinante para la historia del fútbol mundial, ya que Cristiano tiene la oportunidad de batir la cifra de Ruiz. Sin embargo, mientras ese día llega, Guatemala y sus aficionados pueden seguir celebrando la huella imborrable que dejó Carlos Ruiz, un delantero que puso el nombre del país en lo más alto del fútbol internacional y cuyo legado permanece como motivo de orgullo para toda la nación.