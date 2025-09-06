 Aryna Sabalenka conquista el US Open 2025
Deportes

Aryna Sabalenka conquista el US Open 2025

Aryna Sabalenka revalidó su corona en el US Open tras vencer a Amanda Anisimova, logrando su cuarto Grand Slam y consolidándose como la gran dominadora de las pistas rápidas

Aryna Sabalenka conquista el US Open 2025 / FOTO: WTA

Aryna Sabalenka reafirmó este sábado su dominio en el tenis femenino al conquistar por segundo año consecutivo el US Open. La número uno del mundo derrotó en la final a la estadounidense Amanda Anisimova con parciales de 6-3 y 7-6(3) en una hora y 34 minutos de juego. Con este triunfo, la bielorrusa suma ya cuatro títulos de Grand Slam en su carrera, demostrando una vez más su fortaleza en los torneos de mayor exigencia. La victoria llega en una temporada en la que había rozado la gloria en Melbourne y Roland Garros, donde perdió en las finales, y en Wimbledon, donde se quedó a las puertas de la definición.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Anisimova, que llegaba con la motivación de jugar cerca de su hogar en Nueva York y de haber derrotado en varias ocasiones previas a Sabalenka, comenzó con dudas, pero logró reaccionar para tomar una ventaja temprana. Sin embargo, la consistencia de la bielorrusa fue determinante: apenas cuatro errores no forzados en el primer set frente a los 15 de su rival marcaron la diferencia. Sabalenka cerró la primera manga con autoridad y encaminó un partido que, a pesar de la resistencia de la estadounidense, siempre tuvo controlado.

Sabalenka extiende su reinado

El segundo set ofreció mayor dramatismo. Sabalenka logró un quiebre temprano y parecía encaminarse sin sobresaltos hacia el título, pero Anisimova no se dio por vencida y logró romper el servicio de la bielorrusa en el momento justo para forzar el desempate. Sin embargo, en el ‘tie-break’ emergió la mejor versión de la campeona: su confianza en este tipo de definiciones, con una racha impecable de desempates ganados, inclinó la balanza. Con potencia, precisión y mentalidad inquebrantable, Sabalenka no dejó escapar la oportunidad y cerró el encuentro con solvencia.

Con este triunfo, Sabalenka entra en la historia reciente del tenis al convertirse en la primera jugadora que conquista el US Open en dos ediciones consecutivas desde Serena Williams entre 2012 y 2014. Sus lágrimas al finalizar reflejaron el camino de esfuerzo y resiliencia vivido en la temporada. "Todas esas duras lecciones han valido la pena por este momento", expresó emocionada. La reina de la pista rápida consolida su legado con títulos consecutivos en Melbourne y Nueva York, y confirma que su reinado en el circuito no es pasajero, sino la consecuencia de un talento imponente y una determinación que no conoce límites.

