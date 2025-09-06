 Barcelona espera luz verde para jugar en el Johan Cruyff
Deportes

Barcelona espera luz verde para recibir al Valencia en el Johan Cruyff

A una semana del Barça-Valencia, LaLiga aún no confirma el Johan Cruyff como sede: el estadio debe instalar cámaras para el VAR y reforzar la fibra óptica antes de recibir el visto bueno.

Estadio Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva Joan Gamper - EFE
Estadio Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva Joan Gamper / FOTO: Agencia EFE

El Barcelona y el Valencia podrían enfrentarse el próximo 14 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff, en partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. El recinto, ubicado junto a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y con capacidad para 6.000 espectadores, ha sido evaluado por la organización del campeonato, que lo considera con "avances positivos" para albergar el encuentro. No obstante, la confirmación definitiva aún depende de auditorías y revisiones técnicas que se están llevando a cabo y que continuarán durante los próximos días.

LaLiga aclaró que, pese a la información difundida en algunos medios, el cambio de sede aún no ha sido aprobado oficialmente. Entre los requisitos que el Johan Cruyff debe cumplir se encuentran la instalación de cámaras para el sistema de videoarbitraje (VAR) y una red de fibra óptica que garantice la correcta transmisión de datos. Estas adecuaciones resultan indispensables para que el partido pueda disputarse sin inconvenientes en cuanto a reglamentación y tecnología.

El motivo por el que Barcelona jugará en el Estadio Johan Cruyff

El motivo de esta posible reubicación se debe a que el Spotify Camp Nou continúa en proceso de remodelación y todavía no ha recibido la autorización necesaria para albergar encuentros oficiales. Aunque el club azulgrana proyecta volver a su estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores, ha tenido que buscar alternativas mientras avanza la reforma. Para ello, se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero, en caso de que el Camp Nou no esté disponible.

Sin embargo, el recinto de Montjuïc no podrá ser utilizado en la fecha prevista del Barcelona-Valencia, ya que dos días antes se celebrará un concierto del cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones óptimas. Ante esta circunstancia, el Johan Cruyff aparece como la opción más viable para que el Barcelona dispute su primer partido como local en la presente edición de LaLiga. La resolución final dependerá de los informes técnicos que se presenten en los próximos días.

El Camp Nou vuelve a abrir sus puertas para el Barcelona tras dos años en Montjuïc. - FC Barcelona

