Lesión de Ousmane Dembélé enciende las alarmas en el PSG

Malas noticias sacuden al París Saint-Germain y a sus aficionados: Ousmane Dembélé, una de las figuras más destacadas del equipo, se perderá varias semanas de competencia tras sufrir una lesión en el partido que Francia disputó contra Ucrania, saldado con un 0-2 a favor de los galos.
Según informó el periodista Fabrice Howkins, el extremo francés estará seis semanas de baja, lo que pone en riesgo su participación en el esperado duelo de Champions League frente al FC Barcelona, programado para el 1 de octubre. Esta ausencia representa un golpe importante para el PSG, que ya cuenta con un plantel debilitado por múltiples contratiempos físicos.
Dembélé y Doué causan preocupación en el PSG
El incidente se produjo tras su ingreso en el Municipal de Breslavia, cuando el marcador aún reflejaba un 0-1 a favor de Francia. Dembélé debió retirarse en el minuto 81, cojeando y sujetándose la parte posterior del muslo derecho, evidenciando una molestia que preocupa tanto a su selección como a su club. Cabe recordar que el pasado sábado, durante el contundente triunfo del PSG sobre Toulouse (3-6), el extremo ya había sido sustituido por una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda, lo que suma inquietud sobre su estado físico y la continuidad de su temporada.
La situación del PSG se complica aún más con la baja de otro de sus referentes ofensivos: Désiré Doué. El joven delantero sufrió una lesión en el gemelo durante el mismo compromiso de Polonia y, según las mismas fuentes, no podrá estar presente en el estreno europeo del equipo de Luis Enrique, previsto para el 17 de este mes contra la Atalanta de Ivan Juric. Curiosamente, Doué fue quien fue reemplazado por Dembélé, mostrando la coincidencia desafortunada de que ambos jugadores se lesionaran en el mismo partido.
Ante este escenario, el PSG deberá replantear sus opciones ofensivas y buscar alternativas que compensen la ausencia de dos de sus piezas clave. La recuperación de Dembélé y Doué será vigilada de cerca, tanto por el cuerpo técnico del club como por la afición, que espera ver a sus estrellas en condiciones óptimas para los próximos compromisos. Esta serie de lesiones plantea un desafío importante para el conjunto parisino, que deberá mantener su competitividad en la Ligue 1 y en la Champions League pese a los contratiempos físicos.