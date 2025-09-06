 Raphinha denuncia que su hijo fue víctima de racismo
Deportes

Raphinha denuncia que su hijo fue víctima de racismo en Disneyland

Raphinha denunció que su hijo fue víctima de racismo en Disneyland París, tras ser ignorado por un trabajador disfrazado, mientras otros niños sí recibían abrazos.

Raphinha y su familia - instagram @taia_belloli
Raphinha y su familia / FOTO: instagram @taia_belloli

En pleno parón de selecciones, el futbolista brasileño Raphinha denunció un hecho que marcó profundamente a su familia durante una visita a Disneyland París. Lo que debía ser un día mágico para su hijo Gael se convirtió en un episodio de indignación y denuncia pública. Según los vídeos difundidos en redes sociales por el propio jugador del FC Barcelona, el pequeño fue ignorado en varias ocasiones por un empleado disfrazado de personaje infantil, lo que generó la sospecha de un trato discriminatorio.

En las imágenes se observa cómo Gael espera pacientemente su turno para saludar a la ardilla, mientras otros niños reciben abrazos y muestras de afecto. Sin embargo, cuando llegó su momento, el trabajador decidió levantarse y marcharse sin interactuar con él. Lejos de reaccionar con tristeza, el niño mantuvo la sonrisa, mientras que sus padres grababan la escena para denunciar la actitud del personaje. Taia Belloli, pareja del jugador, relató con indignación que incluso el empleado llegó a dar las dos manos a otra niña para evitar el contacto con su hijo.

Raphinha muestra su indignación en redes sociales

La respuesta de Raphinha no se hizo esperar. A través de sus historias de Instagram, el futbolista expresó con dureza su frustración: "Tus empleados son una vergüenza. No deberíais tratar así a la gente, especialmente a un niño. Entiendo la fatiga de este trabajo, pero ¿por qué todos los niños blancos reciben su abrazo y mi hijo no?". Con estas palabras, el jugador puso sobre la mesa la posibilidad de que se tratara de un acto racista, lo que encendió un fuerte debate en redes sociales.

El caso ha generado miles de reacciones y ha vuelto a colocar el racismo cotidiano en el centro de la discusión pública. Usuarios y organizaciones piden explicaciones inmediatas a Disneyland París y solicitan que se implementen protocolos de supervisión y formación para evitar situaciones similares en el futuro. Por ahora, el parque temático no ha emitido una postura oficial, mientras la denuncia de Raphinha continúa acumulando apoyos y reaviva la reflexión sobre la igualdad de trato en espacios de entretenimiento familiar.

