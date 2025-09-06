Súper Liga Claro 2025 corona a sus campeones nacionales

La Súper Liga Claro 2025 llegó a su desenlace este fin de semana con una vibrante jornada de finales y la esperada ceremonia de premiación, realizada en el complejo deportivo Futeca Cayalá, en la Ciudad de Guatemala. Este evento, que se ha consolidado como el torneo infantil y juvenil de fútbol más importante de la región, cumplió una década de existencia, reafirmando su compromiso con la formación deportiva, el sano entretenimiento y la proyección de jóvenes talentos hacia el ámbito profesional.
Desde su inicio en Guatemala, más de 3,600 equipos y alrededor de 36,700 niños y jóvenes han participado en la competencia, con el respaldo de entrenadores, padres de familia y organizadores que, año tras año, trabajan con dedicación para fomentar valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. En esta décima edición, el torneo contó nuevamente con sedes en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, permitiendo una mayor cobertura y la participación de equipos provenientes de distintas regiones del país.
La Súper Liga Claro tiene sus campeones
Tras semanas de competencia, los campeones nacionales fueron definidos en las categorías Sub-13 y Sub-17, en ramas masculina y femenina. Los títulos quedaron en manos de Municipal Femenino (U13), Leones Dorados de Mazatenango (U13), Cremas Femenino (U17) y Academia Terranova (U17 masculino), quienes no solo levantaron el trofeo de la Súper Liga Claro, sino que también aseguraron su lugar en la final internacional que se disputará en San José, Costa Rica, los días 3, 4 y 5 de octubre.
La premiación también reconoció el esfuerzo individual de jugadores destacados. En la categoría de portería menos vencida, los galardonados fueron Alisson Rodríguez (Municipal U13 Femenina), Kendra Sical (Cremas U17 Femenina), Kleyuer Martínez (Academia U13 Masculina) y José Calderón (Terranova U17 Masculina). En cuanto a los máximos anotadores, brillaron April Santos (U17 Femenina), José Daniel Villatoro (U13 Masculina) y Santiago López (U17 Masculina). Estos reconocimientos reflejan no solo talento individual, sino también la dedicación de cada equipo en el torneo.
Además de los campeones, se premiaron a los equipos que obtuvieron segundos y terceros lugares en sus respectivas categorías, entre ellos Academia Azurdia, Deportivo Santa Fe, Azucareras de Escuintla y Fútbol Club Toritos. Cada premiación estuvo acompañada de un ambiente festivo con tiros de confeti, entrega de trofeos y cheques simbólicos que representan el viaje a Costa Rica, donde los campeones nacionales tendrán la oportunidad de competir contra los mejores equipos de El Salvador, Honduras y Costa Rica.
Durante la clausura, Litza de Escobar, representante de Relaciones Institucionales de Claro, destacó el verdadero propósito de este proyecto: "Hoy vemos coronarse a cuatro equipos estelares, quienes junto a sus familias tuvieron un sueño grande acompañado de ilusiones como fue disfrutar del fútbol y ser parte de la liga infantil y juvenil más importante del país. Eso, sin duda, cumple el objetivo de la Súper Liga Claro: abrir las puertas a experiencias dentro y fuera de la cancha, y demostrar que no hay que esperar a ser grande para ser grande".