 Achuapa golea a Xelajú por fecha 8 del Apertura 2025
Carlos Castrillo destaca con doblete en goleada de Achuapa

Achuapa goleó a Xelajú en la disputa por la quinta posición de la tabla de clasificación.

Carlos Castrillo hizo doblete en el duelo Achuapa-Xelajú
Carlos Castrillo hizo doblete en el duelo Achuapa-Xelajú / FOTO: Achuapa

Este domingo 7 de septiembre culminó la jornada octava del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural con la goleada de Deportivo Achuapa sobre Xelajú (4-1). En el triunfo achuapaneco, destacó el doblete de goles de Carlos Castrillo.

La octava jornada comenzó el pasado miércoles con las victorias por marcador de 3-1 de Cobán Imperial sobre Comunicaciones y Municipal sobre Mixco, situación que hizo salir de los puestos de liguilla al cuadro "Albo".

El sábado 6 de septiembre continúo la octava fecha con triunfos de Marquense y Antigua sobre Mictlán (1-0) y Guastatoya (3-1), respectivamente 

Para este domingo 7 de septiembre, el atractivo era el duelo entre Aurora y Malacateco, ya que el "Aurinegro" buscaba el liderato con una victoria, misma que fue de 1-0 gracias al gol de Jorge Batres.

La fecha se cerró con el duelo entre Achuapa y Xelajú, partido que se jugó en el estadio Winston Pineda Gudiel de la cabecera departamental de Jutiapa.

Achuapa fue con todo y empezó ganando el partido desde los 12 minutos de iniciado el juego con gol de Vitor Alves. Más adelante, Yeison Carabalí al 58 hizo el 2-0.

Carlos Castrillo tuvo una tarde magnífica para sentenciar el partido con un doblete marcado al 65 y 77, y con ello un contundente 4-0.

Xelajú reaccionó en la parte final del duelo, con un gol de Oscar De León al minuto 80 para el 4-1 final.

Posiciones

Tras el triunfo de Aurora, el equipo de Saúl Philip es el líder con 17 unidades, y supera los 16 puntos de Antigua, Municipal y Mixco.

El quinto lugar es para Achuapa con 12 puntos, ya que superó los 11 de Xelajú M. C., quien queda de sexto.

Marquense (11 puntos) y Cobán Imperial (9 puntos) ocupan la séptima y octava posición, respectivamente.

La noticia es que Comunicaciones es noveno lugar, fuero de los puestos de liguilla con 8 unidades.

