Carlos Alcaraz reconquista Nueva York y es el número uno

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.
También fue su segundo 'Grand Slam' de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera. Entre los tenistas en activo, solo el serbio Novak Djokovic (24) tiene más 'grandes' en sus vitrinas.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, 'Sincaraz', protagonistas de la gran rivalidad generacional del momento, habían disputado cuatro finales este año, incluidas Roland Garros (Alcaraz) y Wimbledon (Sinner). La primera vez en la historia que dos tenistas jugaron las finales de tres de los cuatro 'grandes' del año.
Una rivalidad que nació, precisamente, en Nueva York en 2022, con un duelo épico de cinco sets, que duró 5 horas y 15 minutos y que terminó a las 02.50 de la mañana, un récord. Alcaraz terminaría conquistando ese torneo, el primer 'grande' de su carrera.
Con su triunfo este domingo, Carlos Alcaraz también recuperó el número uno del mundo por primera vez en dos años. El murciano sale de Nueva York con 11.540 puntos en lo más alto del ranking, mientras que Sinner, número uno las últimas 65 semanas, queda ahora con 10.780.
Habla Carlos Alcaraz
El español Carlos Alcaraz bromeó este domingo tras coronarse campeón del Abierto de Estados Unidos en la final contra Jannik Sinner y dijo al italiano que lo está viendo más que a su familia.
"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia. Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo", dijo Alcaraz en la ceremonia de entrega de trofeos en Flushing Meadows.
"A mi equipo, mi familia, tengo suerte por teneros. Por el trabajo duro que hacen para hacerme mejor no solo a nivel profesional sino personal, muchas gracias. Cada logro que tengo es gracias a ustedes. Esto es suyo también", prosiguió el murciano.
*Información EFE