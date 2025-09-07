 Carlos Alcaraz reconquista Nueva York y es el número uno
Deportes

Carlos Alcaraz reconquista Nueva York y es el número uno del mundo

El tenista español recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner.

Compartir:
Alcaraz vence en la final a Sinner y logra su segundo Abierto EEUU y su sexto Grand Slam
Alcaraz vence en la final a Sinner y logra su segundo Abierto EEUU y su sexto Grand Slam / FOTO: EFE

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

También fue su segundo 'Grand Slam' de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera. Entre los tenistas en activo, solo el serbio Novak Djokovic (24) tiene más 'grandes' en sus vitrinas.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, 'Sincaraz', protagonistas de la gran rivalidad generacional del momento, habían disputado cuatro finales este año, incluidas Roland Garros (Alcaraz) y Wimbledon (Sinner). La primera vez en la historia que dos tenistas jugaron las finales de tres de los cuatro 'grandes' del año.

Una rivalidad que nació, precisamente, en Nueva York en 2022, con un duelo épico de cinco sets, que duró 5 horas y 15 minutos y que terminó a las 02.50 de la mañana, un récord. Alcaraz terminaría conquistando ese torneo, el primer 'grande' de su carrera.

Con su triunfo este domingo, Carlos Alcaraz también recuperó el número uno del mundo por primera vez en dos años. El murciano sale de Nueva York con 11.540 puntos en lo más alto del ranking, mientras que Sinner, número uno las últimas 65 semanas, queda ahora con 10.780.

Habla Carlos Alcaraz

El español Carlos Alcaraz bromeó este domingo tras coronarse campeón del Abierto de Estados Unidos en la final contra Jannik Sinner y dijo al italiano que lo está viendo más que a su familia.

"Quiero empezar con Jannik. Es increíble lo que has hecho esta temporada, gran nivel en cada torneo que juegas, te veo más que a mi familia. Es fantástico compartir la pista contigo, verte mejorar cada día, trabajar duro, con tu equipo, solo felicitarte por lo que estás haciendo", dijo Alcaraz en la ceremonia de entrega de trofeos en Flushing Meadows.

"A mi equipo, mi familia, tengo suerte por teneros. Por el trabajo duro que hacen para hacerme mejor no solo a nivel profesional sino personal, muchas gracias. Cada logro que tengo es gracias a ustedes. Esto es suyo también", prosiguió el murciano.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

*Información EFE

En Portada

Confirman 17 capturas en operativo Rescatando El Gallitot
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

11:19 AM, Sep 07
Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundot
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

12:06 PM, Sep 07
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia románticat
Farándula

El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

10:31 AM, Sep 07
Carlos Alcaraz reconquista Nueva York y es el número uno del mundot
Deportes

Carlos Alcaraz reconquista Nueva York y es el número uno del mundo

04:22 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos