España vapulea a Turquía en el pulso por el liderato en el E

La selección española asestó un golpe al grupo E de clasificación al Mundial 2026, vapuleando a Turquía en Konya (0-6), para liderar en solitario con un triplete de Mikel Merino, un doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.
En uno de sus mejores partidos con Luis de la Fuente como seleccionador, España dejó un recital de futbol para vencer por segunda vez en seis visitas a Turquía. Sentenció el partido en la primera parte con un gol de Pedri (6) y dos de Mikel Merino (22 y 45+1), y con espacios goleó con contundencia en el segundo acto.
Ferran Torres marcaba a los 53, Merino cerraba su triplete a los 58 y Pedri su doblete en el 62.
Alemania gana y respira,pero las dudas siguen
Alemania se impuso este domingo por 3-1 ante Irlanda del Norte, una victoria que le permite respirar un poco en el camino hacia la clasificación al Mundial aunque muchas dudas permanecen debido a las dificultades que tuvo el equipo, sobre todo en la primera parte.
Alemania llegaba al partido bajo presión tras la derrota por 2-0 ante Eslovaquia, en un partido desastroso que hizo que surgiera el debate acerca de si el equipo de Julian Nagelsmann no irá a ser la primera selección alemana en quedarse en la cuneta en una eliminatoria mundialista.
Kevin De Bruyne, histórico; Bélgica, arrolladora
Kevin De Bruyne asistió, marcó un doblete, superó a Eden Hazard como segundo máximo anotador histórico de Bélgica y lanzó a su selección hacia una goleada (6-0) ante Kazajistán, sometida por la eficacia y el desequilibrio de Jeremy Doku y la superioridad de su rival, que acelera rumbo al Mundial 2026.
El cuadro de Rudi Garcia, con un partido menos, amenaza el liderato que aún conserva Macedonia, el único combinado que ha evitado la victoria de los 'diablos rojos' en esta fase de clasificación. Bélgica empató con Macedonia en el primer partido del grupo J, pero después ganó a Gales y Liechtenstein.
Lewandowski recupera la sonrisa
Polonia firmó una victoria importante sobre Finlandia (3-1) en su camino hacia el Mundial 2026 con protagonismo de Robert Lewandowski, autor de un tanto y clave en el tercero, obra de Jakub Kaminski, con los que su selección se asentó en la segunda plaza del grupo G.
El delantero del Barcelona por fin sonríe con su país. Desde que Michal Probierz dejó el banquillo de Polonia, Lewandowski es otro. La llegada de Jan Urban para dirigir el destino de Polonia ha devuelto la tranquilidad a un futbolista que esta temporada, entre lesiones y suplencias, aún no había celebrado un gol en partido oficial.
De hecho, no marcaba uno desde la última jornada de Liga del curso pasado, cuando firmó un doblete en San Mamés ante el Athletic. Después, en pretemporada, sí marcó (al Seoul y al Daegu), pero una lesión frenó su progresión y, tras perderse las dos primeras jornadas, apenas había sumado media hora con el Barcelona en los duelos frente a Levante y Rayo Vallecano.
*Información EFE.