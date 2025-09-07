 Mbappé considera a Dembélé favorito a ganar el Balón de Oro
Mbappé considera a Dembélé claro favorito a ganar el Balón de Oro

"Espero que gane Dembélé, lo apoyé desde el principio. Si dependiera de mí, se lo daría, pero no depende de nosotros", dijo Mbappé sobre el Balón de Oro y el peso de las votaciones.

Foto: EFE
Celebración de Mbappé y Dembélé

Kylian Mbappé, delantero estrella de la selección francesa y líder del Real Madrid, concedió una entrevista al medio francés TeleFoot en la que, además de hablar de su primer año como madridista, compartió su opinión sobre quién debería ser el ganador del Balón de Oro.

El atacante sorprendió al expresar su apoyo absoluto a Ousmane Dembélé, su compatriota y amigo cercano. "Espero que gane Dembélé. Lo apoyé desde el principio. Creo que era natural que lo apoyara. Si dependiera de mí, se lo daría", señaló el delantero con convicción.

Mbappé tiene sus favoritos

Mbappé, no obstante, también aprovechó para destacar a otros futbolistas que, en su opinión, han hecho méritos para estar entre los mejores. El francés mencionó al marroquí Achraf Hakimi, a quien considera un ejemplo de que el fútbol no pertenece únicamente a los atacantes. "Será fantástico para los defensas, demostrarles que el fútbol es de todas las posiciones. Tuvo una temporada histórica", subrayó.

De igual manera, reconoció el talento de Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, aunque con cierta reserva por la rivalidad con su club, el Real Madrid.

En cuanto a su actualidad en el Real Madrid, Mbappé no escatimó elogios hacia Xabi Alonso, nuevo entrenador del conjunto blanco. El campeón del mundo valoró especialmente la ambición y el conocimiento del vasco sobre la institución merengue. "Tuve una gran impresión de él. Ves a un tipo que quiere tener éxito. Conoce perfectamente el club porque él mismo jugó aquí como futbolista", comentó, dejando claro que se siente motivado y en plena sintonía con su técnico.

Foto embed
Celebración del Real Madrid ante Mallorca - Agencia EFE

