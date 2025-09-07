Memphis Depay hace historia e impulsa a Países Bajos

La selección de los Países Bajos tomó impulso hacia el Mundial 2026 con una victoria sobre Lituania (2-3) marcada por la actuación de Memphis Depay, autor de un doblete que dio tres puntos a su equipo y con el que firmó un registro hasta ahora nunca visto en su país: Alcanzó los 52 tantos, superó a Robin van Persie y se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado neerlandés.
A Depay se le caen los goles de los bolsillos en esta fase de clasificación. Acumula cinco (uno a Finlandia y dos a Malta y a Lituania), se divierte sobre el terreno de juego y es un jugador clave para su selección. Y, este domingo, lo fue más que nunca, con un par de dianas con las que Países Bajos se colocó líder del grupo G tres puntos por delante de Polonia.
Con dos victorias (0-2 ante Finlandia y 8-0 a Malta) y un empate (1-1 con Polonia), los hombres dirigidos por Ronald Koeman se enfrentaron a un duelo clave para dejar fuera de juego a un rival. Lituania, a priori candidata a poco, aspiraba a meterse en la pelea por la segunda plaza. Con cuatro encuentros a sus espaldas antes del pitido inicial y con una cosecha paupérrima (3 puntos de 12 posibles), se encontraba ante su última oportunidad para mantenerse con vida.
Sin Frenkie de Jong, lesionado en la víspera, Koeman colocó a Jerdy Schouten para dirigir el destino de sus compañeros. No fue el único cambio respecto al choque frente a Polonia. También salieron de la alineación Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Jean Paul van Hecke y Micky van de Ven para dar entrada a Stefan de Vrij, Nathan Aké, Quinten Timber y Donyell Malen.
Memphis Depay, máximo goleador
Memphis Depay, delantero de los Países Bajos, se convirtió este domingo en el máximo goleador histórico de su país tras firmar un doblete ante Lituania con el que alcanzó los 52 tantos con su selección y con los que superó a su compatriota Robin van Persie.
Depay abrió el marcador del choque ante Lituania a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto de penalti, adelantó a los Países Bajos y firmó un registro nunca antes visto en la selección de su país.
En la segunda parte, de cabeza, y tras una falta lanzada por Denzel Dumfries, aumentó sus estadísticas hasta los 52 goles y dio la victoria a los Países Bajos, que ganó 2-3 a Lituania.
En la lista histórica de goleadores que ahora lidera en solitario Depay, por detrás quedan Van Persie, con 50 aciertos, y Klaas-Jan Huntelaar, que ocupa la tercera posición de la lista con 42 dianas.
*Información EFE.