Afición de Italia da espalda al himno de Israel

La selección de futbol de Israel portó este lunes, en su duelo contra Italia clasificatorio al Mundial 2026, un brazalete negro en señal de luto por los fallecidos en el atentado de Jerusalén, entre ellos uno español.
En el atentado, perpetrado por dos ciudadanos palestinos, según informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría, país neutro en el que se celebró el partido, dejó un total de 6 fallecidos y 12 hospitalizados.
Las autoridades policiales del país confirmaron la muerte de los dos hombres que asesinaron a los seis ciudadanos.
Los jugadores israelíes saltaron por ese motivo al estadio Nagyerdei de Debrecen (Hungría), sede de la selección desde octubre de 2023 con el brazalete negro como homenaje a las víctimas.
Afición italiana da la espalda al himno de Israel
Gran parte de la afición italiana desplazada a Debrecen (Hungría) dio la espalda al campo cuando sonó el himno israelí justo antes del comienzo del partido.
Disputado en la ciudad húngara por motivos de seguridad, sede neutral escogida por la UEFA, el partido volvió a dejar una imagen más bien propia de la pandemia, tal y como sucedió en septiembre de 2024, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Budapest en Liga de Naciones y cuando ya la afición italiana dio la espalda al himno.
El estadio Nagyerdei, con capacidad para unas veinte mil personas, no estuvo ni remotamente lleno, con un aforo cercano a las dos mil localidades.
Mientras sonó el Hatikva, el himno nacional de Israel, la mayoría del sector italiano se dio la vuelta como condena al conflicto bélico abierto con Palestina.
*Información EFE.