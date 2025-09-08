 Afición de Italia da espalda al himno de Israel
Deportes

Eliminatoria mundialista: Israel-Italia, el otro partido

Israel jugó con un brazalete negro por el atentado en Jerusalén; afición de Italia da la espalda al himno israelí

Compartir:
Selección de Italia derrotó este día a la de Israel
Selección de Italia derrotó este día a la de Israel / FOTO: Captura de video / ESPN y RAI

La selección de futbol de Israel portó este lunes, en su duelo contra Italia clasificatorio al Mundial 2026, un brazalete negro en señal de luto por los fallecidos en el atentado de Jerusalén, entre ellos uno español.

En el atentado, perpetrado por dos ciudadanos palestinos, según informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría, país neutro en el que se celebró el partido, dejó un total de 6 fallecidos y 12 hospitalizados.

Las autoridades policiales del país confirmaron la muerte de los dos hombres que asesinaron a los seis ciudadanos.

Los jugadores israelíes saltaron por ese motivo al estadio Nagyerdei de Debrecen (Hungría), sede de la selección desde octubre de 2023 con el brazalete negro como homenaje a las víctimas.

Italia derrota a Israel y sigue en ruta de buscar boleto mundialista

Los italianos, dirigidos por Gennaro Gattuso, saltan al subliderato del grupo con 9 puntos y quedan a una victoria de darle alcance a Noruega.

Afición italiana da la espalda al himno de Israel

Gran parte de la afición italiana desplazada a Debrecen (Hungría) dio la espalda al campo cuando sonó el himno israelí justo antes del comienzo del partido.

Disputado en la ciudad húngara por motivos de seguridad, sede neutral escogida por la UEFA, el partido volvió a dejar una imagen más bien propia de la pandemia, tal y como sucedió en septiembre de 2024, cuando ambas selecciones se enfrentaron en Budapest en Liga de Naciones y cuando ya la afición italiana dio la espalda al himno.

El estadio Nagyerdei, con capacidad para unas veinte mil personas, no estuvo ni remotamente lleno, con un aforo cercano a las dos mil localidades.

Mientras sonó el Hatikva, el himno nacional de Israel, la mayoría del sector italiano se dio la vuelta como condena al conflicto bélico abierto con Palestina.

Foto embed
Afición de Italia da espalda a himno de Israel - Captura de video / RAI 1

*Información EFE.

En Portada

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscalt
Nacionales

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscal

12:23 PM, Sep 08
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026t
Deportes

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

10:14 AM, Sep 08
Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de saludt
Nacionales

Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de salud

11:10 AM, Sep 08
Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespiritot
Farándula

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito

11:44 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos