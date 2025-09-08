Italia vence a Israel y sigue viva en eliminatoria UEFA

Caminando en el alambre durante todo el partido, incapaz de imponerse con claridad a un rival inferior y superviviente en un partido surrealista, Italia consiguió este lunes mantener vivas sus opciones de acudir al Mundial 2026 con una victoria agónica ante Israel (4-5) que volvió a dejar en evidencia las carencias de un equipo muy limitado.
La contundente goleada ante Estonia (5-0) de hace unos días, un espejismo. Israel, con algo de presión, con un poco de intención y con empuje, puso contra las cuerdas a la 'Azzurra', al borde del desastre en Hungría, sede neutral en la que Israel disputa sus partidos.
Un doblete de Moise Kean, un triplete de asistencias del ítalo-argentino Mateo Retegui, y los tantos de Politano, Raspadori y el decisivo de Tonali, en el minuto 91, salvaron a Italia de otra hecatombe en un partido absurdo, irracional y casi delirante por cómo se desarrollaron los acontecimientos, en lo que acabó siendo una victoria de pundonor de los de Gennaro Gattuso, que, eso sí, recuperaron un espíritu competitivo que hace apenas unos meses parecía muerto.
¿PERO ESTE PARTIDO QUÉ SENTIDO TIENE???— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 8, 2025
SANDRO TONALI FIRMA UN GOLAZO PARA PONER LAS COSAS 5-4??⚽️
▶️ Las ??Eliminatorias Europeas por el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JcJNRJIJp5
Gattuso: "Ha sido para morirse, estamos locos"
Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, comentó este lunes, tras la agónica victoria ante Israel (4-5) que mantiene a Italia viva para acudir al Mundial 2026, que el duelo fue "para morirse" y que están "locos".
"Hoy ha sido para morirse, al principio nos han sorprendido, pero cuando desarrollamos el juego les hemos puesto en dificultades", declaró el seleccionador a Rai.
"Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos", añadió.
Un gol de Sandro Tonali en el 91 decidió un partido surrealista que, por el momento, coloca a Italia en la segunda plaza con 9 puntos, empatada con Israel (3º) y a 3 puntos de la líder, Noruega.
*Información EFE.