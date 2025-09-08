 Italia vence a Israel y sigue viva en eliminatoria UEFA
Deportes

Italia derrota a Israel y sigue en ruta de buscar boleto mundialista

Los italianos, dirigidos por Gennaro Gattuso, saltan al subliderato del grupo con 9 puntos y quedan a una victoria de darle alcance a Noruega.

Compartir:
Italia vence a Israel en Hungría y sigue viva en su camino al Mundial 2026
Italia vence a Israel en Hungría y sigue viva en su camino al Mundial 2026 / FOTO: @Azzurri

Caminando en el alambre durante todo el partido, incapaz de imponerse con claridad a un rival inferior y superviviente en un partido surrealista, Italia consiguió este lunes mantener vivas sus opciones de acudir al Mundial 2026 con una victoria agónica ante Israel (4-5) que volvió a dejar en evidencia las carencias de un equipo muy limitado.

La contundente goleada ante Estonia (5-0) de hace unos días, un espejismo. Israel, con algo de presión, con un poco de intención y con empuje, puso contra las cuerdas a la 'Azzurra', al borde del desastre en Hungría, sede neutral en la que Israel disputa sus partidos.

Un doblete de Moise Kean, un triplete de asistencias del ítalo-argentino Mateo Retegui, y los tantos de Politano, Raspadori y el decisivo de Tonali, en el minuto 91, salvaron a Italia de otra hecatombe en un partido absurdo, irracional y casi delirante por cómo se desarrollaron los acontecimientos, en lo que acabó siendo una victoria de pundonor de los de Gennaro Gattuso, que, eso sí, recuperaron un espíritu competitivo que hace apenas unos meses parecía muerto.

Gattuso: "Ha sido para morirse, estamos locos"

Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, comentó este lunes, tras la agónica victoria ante Israel (4-5) que mantiene a Italia viva para acudir al Mundial 2026, que el duelo fue "para morirse" y que están "locos".

"Hoy ha sido para morirse, al principio nos han sorprendido, pero cuando desarrollamos el juego les hemos puesto en dificultades", declaró el seleccionador a Rai.

"Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos", añadió.

Un gol de Sandro Tonali en el 91 decidió un partido surrealista que, por el momento, coloca a Italia en la segunda plaza con 9 puntos, empatada con Israel (3º) y a 3 puntos de la líder, Noruega.

*Información EFE.

En Portada

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscalt
Nacionales

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscal

12:23 PM, Sep 08
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026t
Deportes

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

10:14 AM, Sep 08
Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de saludt
Nacionales

Audiencia en pausa: Baldetti no comparece por quebrantos de salud

11:10 AM, Sep 08
Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespiritot
Farándula

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito

11:44 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos