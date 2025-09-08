Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineación

Luis Fernando Tena sorprendió con varios movimientos en el once titular de Guatemala para enfrentar a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, en el marco de la segunda jornada de la tercera ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Mientras el conjunto local salió con su equipo de gala, la Azul y Blanco presentó un planteamiento renovado, buscando mayor solidez defensiva y variantes en el ataque tras la derrota sufrida en el debut contra El Salvador.
El cambio más significativo estuvo en el esquema táctico, ya que Tena dejó atrás el tradicional 4-2-3-1 y apostó por un 5-2-3. En la portería no hubo modificaciones y Nicholas Hagen se mantuvo como el guardián del arco guatemalteco. La zaga, que previamente estaba conformada por cuatro hombres, ahora cuenta con la presencia de José Ardón como tercer central, acompañando a Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales.
Otros cambios que presentó Luis Fernando Tena
En el mediocampo, la ausencia de Stheven Robles por lesión obligó a un ajuste importante. Su lugar lo tomó José Mario Rosales, quien junto a Jonathan Franco asumió la responsabilidad de darle equilibrio al equipo en una zona clave, tanto en labores de recuperación como en la construcción de juego. La intención de Tena es reforzar el centro del campo sin perder la capacidad de proyectarse al ataque.
La delantera también sufrió variantes notables. Rubio Rubín, delantero habitual en el once titular, inició en el banquillo para darle paso a Arquímides Ordóñez, quien fue elegido para comandar el ataque desde el arranque. Asimismo, Olger Escobar, que fue titular ante El Salvador, cedió su lugar debido al cambio de esquema. Con estas modificaciones, el técnico mexicano busca sorprender a Panamá y encontrar un mejor funcionamiento colectivo que le permita sumar sus primeros puntos en esta fase crucial de la eliminatoria.