MLS sanciona a Suárez por escupitajo en final de Leagues Cup

MLS sanciona a Luis Suárez por escupitajo en final de Leagues Cup

Aumentan a nueve, la cantidad de partidos suspendidos para Luis Suárez por escupitajo a rival durante la final de la Leagues Cup 2025.

La Major League Soccer (MLS) sancionó este lunes 8 de septiembre con tres partidos de suspensión al futbolista uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, torneo que también suspendió al "Pistolero" por seis encuentros adicionales.

Luis Suárez, de 38 años, se perderá la totalidad de la Leagues Cup de 2026 y no estará a disposición del técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, en los encuentros de la MLS contra Charlotte, Sounders y D. C. United.

"Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami, Luis Suárez, fue reportado por el cuerpo arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción", informó la Leagues Cup.

Este lunes, el comité disciplinario de la MLS ordenó la suspensión adicional que Suárez deberá cumplir este mismo año.

El Inter Miami perdió por 3-0 la final de la Leagues Cup contra los Sounders, disputada en Seattle el pasado 31 de agosto.

Partidos que se perderá Luis Suárez en MLS

  • Charlotte-Inter Miami, sábado 13 de septiembre  
  • Inter Miami-Seattle Sounders, martes 16 de septiembre  
  • Inter Miami-D. C. United, sábado 20 de septiembre 

Disculpa de Suárez

Tras la primera suspensión, por parte de la Leagues Cup (6 partidos de inhabilitación), el uruguayo Luis Suárez ofreció una disculpa a través de sus redes sociales.  

"No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", dijo Suárez en su comunicado.

Luis Suárez recibe castigo por escupitajo en la final de la Leagues Cup

Además de “Lucho”, recibieron castigo Sergio Busquets y Tomás Avilés por “conducta violenta”.

*Información EFE.

