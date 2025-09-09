Ecuador derrota a Argentina en el cierre de la eliminatoria

La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.
El único gol del encuentro lo marcó de penalti en el minuto 13 añadido al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.
Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo la "Albiceleste" perdió a Nicolás Otamendi por una violenta infracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.
Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %. Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %.
Chile queda última y Uruguay fue cuarta
Las selecciones de Chile y Uruguay firmaron este martes un 0-0 en el estadio Nacional de Santiago en un partido en el que "La Roja" no pudo cumplir el cometido de salir del último lugar de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y la visitante se acomodó en el cuarto lugar, en la jornada de clausura.
Uruguay, que de la mano del argentino Marcelo Bielsa ya había certificado su presencia en tierras norteamericanas el pasado jueves tras ganarle por 3-0 a Perú en Montevideo, capturó 28 enteros, por lo que su rendimiento fue del 51,8 %.
Colombia liquida a Venezuela y la deja sin repesca
Venezuela dependía de sí misma para disputar la repesca al Mundial de 2026 y falló al perder este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil.
En el estadio Monumental de Maturín, con un colombiano Luis Suárez inmenso que anotó un póquer, la "Vinotinto" pasó de la felicidad a la decepción. Se adelantó a los 3 minutos con Telasco Segovia que sacó un remate que venció a Kevin Mier. Luego igualó Yerry Mina de cabeza tras tiro de esquina de James y Josef Martínez hizo el 2-1 tras un error grosero de Mier.
Hasta ese momento Venezuela se aseguraba la repesca pero el Lucho Suárez colombiano tenía otros planes. En un lapso de 25 minutos le convirtió cuatro goles y aguó la fiesta que acabó en decepción al conocer que en El Alto, a 4.521,8 kilómetros de Maturín, Bolivia derrotaba por 1-0 a Brasil.
Después, Salomón Rondón anotó el tercero a los 76 y Jhon Córdoba, dos minutos después, marcó el sexto de Colombia que sepultó cualquier aspiración de empate de la Vinotinto que acabó octava con 18 puntos.
Matías Galarza prolonga la fiesta de Paraguay
Un gol de Matías Galarza a los 78 minutos extendió este martes la fiesta de Paraguay por su clasificación al noveno Mundial de su historia y puso fin a su campaña en las eliminatorias sudamericanas con un triunfo a domicilio por 0-1 en Lima, que dejó a Perú en depresión.
La "Albirroja", terminó en el sexto puesto, con el último pasaje directo al Mundial que acogerán Estados Unidos, Canadá y México y 28 puntos en las alforjas.
La selección peruana, en una de sus peores presentaciones en la lucha por un cupo mundialista, terminó en el noveno y penúltimo puesto con apenas 12 puntos de 54 posibles.
*Información EFE.