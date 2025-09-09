Inglaterra golea a Serbia y se acerca al Mundial 2026

Inglaterra dio un paso más hacia el Mundial de 2026 tras arrollar por 0-5 a Serbia y sumar su quinta victoria consecutiva, lo que le permite liderar con autoridad el grupo K con siete puntos de ventaja sobre Albania y ocho sobre los serbios, que cuentan con un partido menos.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llegaba con pleno de triunfos en sus cuatro primeros compromisos y presentó cuatro novedades respecto al once que derrotó a Andorra el pasado sábado.
El encuentro comenzó con dominio inglés, moviendo la pelota de lado a lado en busca de espacios frente a un rival bien ordenado.
Con el paso de los minutos, Inglaterra se asentó en campo contrario y empezó a generar ocasiones más claras. En el minuto 33, Rice botó un córner al corazón del área y Kane, libre de marca en el punto de penalti, cabeceó a la red para abrir el marcador y firmar su cuarto gol en cinco partidos.
Inglaterra aprovechó su superioridad y, apenas tres minutos después, completó una gran acción colectiva iniciada por Pickford desde atrás y prolongada por Rodgers con un pase de espaldas en profundidad que dejó a Madueke mano a mano con el portero para que el atacante definiera con sutileza para poner el 0-2 en el marcador y encarrilar el duelo en la primera parte.
La sentencia llegó poco después. En el minuto 52, Gordon probó suerte desde fuera del área tras un saque de falta lateral, el portero serbio desvió el disparo, pero el balón rebotó en Guehi y quedó a placer para Ezri Konsa, que lo empujó a portería vacía para firmar el 0-3.
Se completa la goleada
A partir de ese momento, los visitantes bajaron el ritmo y controlaron el partido a través de la posesión, dominio que se acentuó en el minuto 72, cuando Milenkovic vio la tarjeta roja directa por derribar a Harry Kane en una acción como último defensor.
El castigo fue doble ya que en el lanzamiento de la falta, Declan Rice sirvió un centro preciso entre el punto de penalti y el segundo palo, donde Guehi apareció para rematar con la pierna derecha y ampliar aún más la ventaja inglesa.
Antes de la finalización, Watkins provocó un penalti tras una falta dentro del área que el árbitro señaló después de revisar la acción en el VAR. Rashford lo lanzó para completar la 'manita'.
Con este triunfo, Inglaterra encadena cinco victorias consecutivas en la fase de clasificación y se consolida, a falta de tres jornadas, como líder destacada del grupo K, cada vez más cerca de asegurar su billete para el Mundial de 2026.
¡MANITA DE INGLATERRA! Rashford la colocó con mucha calidad y puso el 5-0 ante Serbia.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025
*Información EFE.