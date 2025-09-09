 Santis cree que Guatemala debería jugar en cancha natural
Deportes

Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébol

Para Óscar Santis, el cambio de sede sería positivo: "En cancha natural normalmente nos va mejor", señaló en zona mixta tras el partido ante Panamá.

Óscar Santis, futbolista guatemalteco - FFG
Óscar Santis, futbolista guatemalteco / FOTO: FFG

La Selección Nacional de Guatemala podría cambiar de sede para los partidos eliminatorios de noviembre, cuando enfrentará a Surinam y Panamá. A petición popular, la afición guatemalteca ha manifestado su deseo de que estos compromisos no se disputen en el Estadio Cementos Progreso, como ha sucedido en lo que va del año. El objetivo es brindar al equipo un entorno más favorable que motive al plantel y aumente las posibilidades de conseguir los resultados necesarios para seguir soñando con la clasificación al Mundial.

Entre las alternativas propuestas por los aficionados destacan el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala y el Estadio El Trébol, casa del club Municipal. Ambos inmuebles cuentan con la aprobación de Concacaf, lo que los coloca como opciones viables para albergar compromisos oficiales. La idea principal detrás de este cambio radica en aprovechar el mejor desempeño que suele mostrar la selección en canchas de césped natural, algo que podría marcar diferencia en partidos de alta exigencia.

Santis a favor de que Guatemala cambie de sede

El propio Óscar Santis, anotador del gol frente a Panamá en la reciente jornada eliminatoria, se pronunció sobre el tema al salir de zona mixta. "A mí me encantaría poder jugar en una cancha natural, porque normalmente nos va mejor en ese tipo de canchas. El Trébol o Antigua, cualquiera de los dos me gustaría, pero eso no es decisión de nosotros", declaró el delantero nacional, dejando ver que los futbolistas también valoran la posibilidad de cambiar de sede.

Lo cierto es que Guatemala ha mostrado un mejor nivel de juego en superficies naturales, lo cual refuerza la idea de que el cambio podría beneficiar al combinado nacional. Con el sueño intacto de alcanzar por primera vez un boleto a la Copa del Mundo, cada detalle importa, y la elección de la sede será clave para encarar con ventaja los cruciales duelos de noviembre.

El Trébol realiza sus primeras pruebas de iluminación artificial - CSD Municipal

