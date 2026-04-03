Lionel Messi y el Inter Miami tienen un nuevo hogar

El Inter Miami de Lionel Messi inaugurará este sábado su nuevo estadio permanente, que les equiparará en ingresos en día de partido y comerciales con franquicias de la NFL y la NBA, y que presenta una grada en honor a su capitán, Lionel Messi, casi tres años después del inicio de las obras.
El Inter Miami, actual campeón de la MLS Cup, recibirá este sábado al Austin (17:30 horas GT) en el primer partido en su nuevo hogar, denominado Nu Stadium por razones de patrocinio, con motivo de la sexta jornada de la MLS.
Con capacidad para 26 mil 700 espectadores, incluidos palcos de lujo con vistas al túnel de vestuarios, el club prevé que los ingresos por taquilla aumenten más del 30 % con respecto a los registrados el año pasado en el Chase Stadium, un estadio temporal para alrededor de 21 mil espectadores ubicados en la localidad de Fort Lauderdale, al norte de Miami.
En comparación, el Nu Stadium se encuentra cerca del centro de Miami, en los alrededores del aeropuerto internacional. Es el corazón del 'Miami Freedom Park', un extenso terreno de 53 hectáreas cuyas obras siguen en marcha para dar forma a un parque público, espacios comerciales, hoteles y oficinas.
Una tribuna en honor a Lionel Messi
En el plano futbolístico, el estadio ya se encuentra a punto para recibir al Austin, con el césped, las gradas y la iluminación en buenas condiciones.
Además, presenta la novedad de albergar la tribuna 'Leo Messi', que rinde homenaje al astro argentino cuando aún es un jugador en activo del club, un caso poco común en el deporte.
En la grada se lee el nombre del futbolista en letras blancas sobre fondo rosa, y tiene carteles con el número 10, en referencia a su dorsal.
Messi ha sido un pilar fundamental para el éxito deportivo y económico del club desde su llegada a Miami en el verano de 2023. Con él, el equipo no solo se ha convertido en el más valorado de la MLS, sino que también ha alzado una Leagues Cup (2023), un Supporters' Shield (2024) y una MLS Cup (2025).
?️ Leo Messi: "Nu Stadium is truly impressive. It’s going to be a beautiful day." pic.twitter.com/sXeBbpe9V2— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 3, 2026
*Información EFE.