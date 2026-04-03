Insivumeh pronostica tarde lluviosa por ingreso de humedad

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que asociado al ingreso de humedad y calentamiento diurno se prevé el incremento y desarrollo de nubes con lluvias dispersas de corta duración y actividad eléctrica en horas de la tarde o primeras horas de la noche de este Viernes Santo, 3 de abril.
La entrada de humedad desde ambos litorales promoverá las lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica al final de tarde y o noche principalmente del sur al centro del país. Así también se pronostican posibles lloviznas dispersas durante la noche en región Caribe. Viento predominando del sur ligero.
Además existen condiciones favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas.
Actualmente se presentan nublados parciales en región Caribe y al este de la Franja Transversal del Norte. Nubosidad dispersa en Occidente, Norte y Valles de Oriente. Pocas nubes en Altiplano Central y Bocacosta; despejado en región Pacífico. Además se reportó lluvia débil en Puerto Barrios, Izabal.
Emergencias por lluvias
El pasado miércoles, 1 de abril, las intensas lluvias que afectaron el territorio nacional generaron una serie de emergencias que está siendo atendida por los equipos interinstitucionales correspondientes. Se reportaron inundaciones, colapso de estructuras, entre otros incidentes.
De acuerdo con la información compartida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las precipitaciones generaron el colapso de un muro perimetral en residenciales Colinas del Paraíso II, zona 5 de Villa Nueva, Guatemala.