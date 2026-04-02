 200 Camionadas de Residuos Flotantes en Lago de Amatitlán
Nacionales

Unas 200 camionadas de residuos sólidos flotantes llegaron al lago de Amatitlán tras lluvias

Las autoridades hicieron un llamado a la población a no arrojar residuos en las calles, barrancos, ríos ni drenajes.

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Desechos sólidos flotantes ingresaron al lago de Amatitlán, AMSA
Desechos sólidos flotantes ingresaron al lago de Amatitlán / FOTO: AMSA

Las fuertes lluvias que se registraron el pasado martes, 31 de marzo, provocaron una serie de incidentes, inundaciones y colapsos de drenajes en diversos puntos del país, pero también reflejan la realidad de la contaminación de nuestros ecosistemas, ya que las correntadas de agua trasladan miles de metros cúbicos de basura.  

La Dirección Ejecutiva de AMSA coordinó acciones con el equipo de la Unidad de Limpieza del Lago de Amatitlán para retirar los residuos sólidos flotantes que ingresaron a ese afluente a través de la desembocadura del río Villalobos.

Durante el monitoreo inicial, la institución registró el ingreso aproximado de 2,400 metros cúbicos de residuos, lo cual equivale a cerca de 200 camionadas de residuos.

Contaminación en ríos y lagos

El equipo técnico de AMSA realizó durante el pasado miércoles las labores de retiro del material, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mantener las acciones de recuperación del lago.

Por medio de sus páginas en redes sociales compartieron imágenes de las montañas de desechos que se acumularon en ese manto acuífero e hicieron un firme llamado a la población a no arrojar residuos en calles, barrancos, ríos ni drenajes.

La institución recordó que estas acciones no solo contaminan nuestros ecosistemas sino que constituyen un delito ambiental.

Incremento de residuos durante vacaciones

La contaminación de ríos y lagos tiene un mayor repunte durante la época lluviosa, debido a que los afluentes de los ríos crecen y transportan los residuos flotantes. Durante las vacaciones, la contaminación aumenta hasta un 30%, destaca la asociación Haciendo Eco.

"Lo que dejamos no desaparece...termina contaminando y dañando nuestros ríos, lagos y mares.Antes sabíamos hacerlo mejor.Disfrutábamos sin destruir. Hoy, el 95% de nuestros ríos y lagos están contaminados.Esta Semana Santa puede ser distinta.Podemos ser parte del problema... o de la solución", agregó. 

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