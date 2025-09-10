 Djokovic se muda tras ser llamado "traidor" en Serbia
Deportes

Novak Djokovic se muda a Grecia tras tensiones con el Gobierno serbio

Criticado en Serbia por su postura política, Novak Djokovic decidió mudarse a Atenas, donde busca estabilidad familiar y nuevos proyectos deportivos.

Compartir:
Novak Djokovic deja Serbia tras tensiones con el gobierno en turno - instagram @djokernole
Novak Djokovic deja Serbia tras tensiones con el gobierno en turno / FOTO: instagram @djokernole

Novak Djokovic, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, ha decidido poner fin a su vida en Serbia y trasladarse de manera permanente a Atenas, Grecia. Esta mudanza no es solo un cambio de residencia, sino también una respuesta a la creciente presión política y mediática que enfrentó en su país natal. En los últimos meses, medios afines al presidente serbio, Aleksandar Vucic, lo señalaron como "traidor" por expresar apoyo a las protestas estudiantiles contra el Gobierno, lo que tensó de forma evidente la relación del jugador con su tierra de origen.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam ya se ha instalado en Glyfada, un exclusivo barrio costero del sur de Atenas, donde reside junto a su esposa e hijos. Los pequeños, de 11 y 8 años, han sido inscritos en una prestigiosa escuela privada, lo que refleja la intención del serbio de establecerse a largo plazo en Grecia. La prensa local ha documentado cómo Djokovic se ha integrado rápidamente a la vida de la ciudad, siendo visto en comercios con su hijo mayor y compartiendo con vecinos y aficionados que lo reconocen con admiración.

Djokovic iniciará una nueva etapa en su vida

Además de adaptarse a su nueva vida familiar, Djokovic ya ha comenzado a explorar el entorno deportivo griego. Fue visto entrenando con su hijo en el club de Kavouri, cercano a su residencia, y también se especula que el club de Tatoi podría convertirse en su base de preparación personal. Paralelamente, el tenista contempla fundar una academia en Atenas, lo que representaría un paso trascendental para consolidar su legado en el tenis más allá de su carrera profesional.

Su traslado a Grecia también tiene un trasfondo legal y económico. Según medios locales, Djokovic estaría tramitando el denominado "visado dorado", un permiso de residencia permanente que Grecia otorga a ciudadanos extracomunitarios a cambio de una inversión significativa. La relación cercana que ha establecido con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, con quien se ha reunido en diversas ocasiones, refuerza la idea de que el tenista ve en Grecia no solo un refugio personal, sino también una oportunidad para desarrollar proyectos deportivos y empresariales.

La ruptura con el Gobierno serbio quedó en evidencia desde que Djokovic respaldó públicamente las multitudinarias manifestaciones estudiantiles contra la corrupción y en favor de nuevas elecciones. Sus mensajes en redes sociales, incluidos homenajes a víctimas de la represión, provocaron la furia de sectores afines al poder. 

Foto embed
Novak Djokovic alcanza los 100 títulos en su carrera - instagram @djokernole

En Portada

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patriast
Nacionales

Septiembre lluvioso: Aguaceros marcan el rumbo de las celebraciones patrias

10:48 AM, Sep 10
Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil completa la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

10:02 AM, Sep 10
Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler t
Nacionales

Padre e hijas, a quienes llevaba al colegio, mueren atropellados por tráiler

09:56 AM, Sep 10
Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera t
Farándula

Beéle responde a la filtración de video íntimo con Isabella Ladera

11:19 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos