Reconocido futbolista ruso podría ir a prisión

El delantero ruso Fiódor Smólov atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida profesional y personal. El atacante de 35 años enfrenta una acusación que podría llevarlo a pasar hasta tres años en prisión, luego de protagonizar una pelea en un bar en mayo pasado. Según la agencia TASS, Smólov habría causado de manera intencional lesiones corporales de mediana gravedad a otra persona, lo que constituye un delito tipificado en el código penal ruso con una condena que puede alcanzar los tres años de cárcel. El caso ha despertado gran repercusión mediática en Rusia, dado el prestigio deportivo que aún conserva el futbolista.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al exjugador del Celta de Vigo acercándose a dos clientes en un bar, iniciando un intercambio verbal que rápidamente escaló en violencia, con golpes propinados por el delantero. Smólov, consciente del impacto que generó su comportamiento, calificó lo sucedido como "inaceptable" y expresó su disposición a asumir la responsabilidad, incluso compensando económicamente al afectado. El jugador también sostuvo que había intentado resolver el conflicto de manera pacífica, pero que las provocaciones verbales lo llevaron a perder el control.
El futbol ruso en el ojo del huracán
Smólov ha sido durante años una de las figuras más representativas del fútbol ruso. Con la Selección de Rusia ha disputado más de 45 partidos y anotado 16 goles, convirtiéndose en uno de los máximos referentes de su generación. Formó parte del plantel en la Eurocopa 2016 y en la Copa del Mundo de 2018, celebrada en su país, donde los rusos alcanzaron los cuartos de final en una actuación histórica. Además, también participó en la Copa Confederaciones 2017, donde sumó minutos importantes como delantero centro. Su trayectoria internacional lo consolidó como un atacante con experiencia y calidad en escenarios de máxima exigencia.
A lo largo de su carrera a nivel de clubes, Smólov ha vestido camisetas de prestigio como las del Krasnodar, Dinamo de Moscú, Lokomotiv y el propio Celta de Vigo en España, donde jugó en 2020 durante varios meses. Su capacidad goleadora lo convirtió en uno de los delanteros más importantes de la liga rusa en la última década.