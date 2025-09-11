 El Metropolitano sede para la final de Champions League 2027
Deportes

La UEFA elige el Metropolitano para la final de la Champions League 2027

Asimismo, el comité ejecutivo acordó que el estadio Nacional de Varsovia en Polonia sea la sede de la final femenina de la competición ese año.

Compartir:
El estadio Metropolitano recibirá la final de Champions League 22027
El estadio Metropolitano recibirá la final de Champions League 22027 / FOTO: Estadio Metropolitano

El estadio Metropolitano del Atlético de Madrid albergará la final de la Champions League de 2027, según decidió este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana, donde también acordó que el estadio Nacional de Varsovia sea la sede de la final femenina de la competición ese año.

El recinto rojiblanco, que competía con el estadio olímpico de Bakú en Azerbaiyán, será por segunda vez la sede de la final de la máxima competición continental, después de albergarla en la edición 2018-2019, en la que el Liverpool ganó el título frente al Tottenham,

Incluido entre los once estadios españoles para acoger partidos hasta las semifinales del Mundial de 2030, fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017, es el escenario en el que el primer equipo rojiblanco juega sus partidos y tiene capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto

El estadio cuenta con mil plazas de estacionamiento dentro del propio edificio y otras tres mil plazas en el exterior. El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia entidad en el que se han puesto en marcha dos 'fan zones', una junto al Fondo Sur y otra junto al Fondo Norte.

Historias de las sedes

La final de la 'Champions' de esta temporada se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena de Budapest y la del Metropolitano será la sexta en la capital de España, ya que antes de la disputada en 2019 en el estadio rojiblanco también se jugó en el Santiago Bernabéu en cuatro ocasiones.

En 2010 el Inter derrotó al Bayern Múnich en el estadio madridista, en 1980 el Nottinghan Forest se impuso al Hamburgo, en 1969 el Milán se proclamó campeón ante el Ajax y en 1957 el Real Madrid se coronó ante su público al ganar al Fiorentina (2-0), con goles de Alfreo Di Stéfano y Paco Gento.

El Ejecutivo de la UEFA decidió igualmente que la próxima Supercopa se juegue en Salzburgo (Austria), que el Campeonato de Europa sub'19 de fútbol sala en 2027 se celebre en Astana (Kazajistán) y que la Eurocopa femenina de fútbol sala también en 2027 se dispute en Osijek (Croacia).

*Información EFE.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos