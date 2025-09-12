 Guatemala busca clasificación al Mundial de flag football
Deportes

Guatemala busca clasificación al Mundial de flag football 2026

Este día, se inicia en Panamá el Campeonato Continental de flag football, y Guatemala tendrá participación masculina y femenina.

Compartir:
Foto con fines ilustrativos
Foto con fines ilustrativos / FOTO: Flag Football Guatemala

Equipos de once países de América, entre ellos Guatemala, se enfrentan desde este viernes en Panamá en el Campeonato Continental Flag football, en busca de cupos para el Mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF, por sus siglas en inglés) de 2026 en Düsseldorf, Alemania.

La justa se desarrollará hasta el próximo domingo en la ciudad de Penonomé, situada a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Panamá, con nueve selecciones femeninas y once masculinas de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En la competencia femenina, el grupo A está integrado por Estados Unidos, Panamá, Brasil, Jamaica y Colombia, y el B por México, Canadá, Guatemala y Argentina.

El duelo que domina la escena es el de Estados Unidos y México, dos potencias que vienen de escribir otro capítulo memorable en agosto, durante los Juegos Mundiales en Chengdu.

Allí, las mexicanas, lideradas por Diana Flores, vencieron en el último minuto a la escuadra de Vanita Krouch, arrebatándole un título que parecía sentenciado.

A este pulso de gigantes se suma Canadá, bronce en Chengdu, que llega con aspiraciones de colarse en la gran final.

Categoría masculina

En el torneo masculino, están en el grupo A Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guatemala y Colombia, y en el grupo B se encuentran México, Panamá, Chile, Argentina, Jamaica y El Salvador.

Estados Unidos, número uno del ranking mundial, y México, tercero, llegan separados en la fase de grupos, pero todos esperan el reencuentro en la final del torneo.

Su último enfrentamiento, en 2023, acabó 40-36 a favor de los estadounidenses en una intensa final.

El calendario, sin embargo, también abre la puerta a sorpresas. Canadá y Brasil buscarán consolidarse, mientras que Panamá, con la ventaja de jugar en casa, sueña con dar un salto histórico.

Nuevo deporte olímpico 

Las rivalidades regionales del flag football se verán renovadas con el inicio del Campeonato Continental de Flag Football de las Américas de la IFAF 2025, del 12 al 14 de septiembre.

Se trata de un torneo regional clave en el camino de las selecciones a los Juegos de Los Ángeles 2028. El flag football integrará un programa olímpico por primera vez en la próxima edición de los Juegos Olímpicos.

*Información EFE.

En Portada

Fiscalía contra la Corrupción inspecciona instalaciones de Perencot
Nacionales

Fiscalía contra la Corrupción inspecciona instalaciones de Perenco

07:07 AM, Sep 12
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, asegura Trumpt
Internacionales

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido detenido, asegura Trump

07:03 AM, Sep 12
Guatemala busca clasificación al Mundial de flag football 2026t
Deportes

Guatemala busca clasificación al Mundial de flag football 2026

08:12 AM, Sep 12
Carin León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegast
Farándula

Carin León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

05:55 AM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos