Guatemala en ranquin de Concacaf tras fecha eliminatoria

La primera y segunda fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, tuvo un sabor agridulce para la Selección Nacional de Guatemala, que cayó en casa ante El Salvador y empató ante Panamá de visitante. Además, este día se dio a conocer el ranquin del área por la Concacaf y la "Bicolor" descendió una casilla, mientras que sus rivales de grupo han avanzado.
"Surinam es uno de los equipos con mayor crecimiento, tras un inicio invicto en la ronda final de las 3liminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que le permitió escalar en la más reciente clasificación de selecciones nacionales masculinas de Concacaf", señala la Confederación en una nota informativa subida a su sitio web.
Un empate sin goles en casa contra Panamá y una victoria 2-1 en El Salvador han colocado a Surinam en el primer lugar del grupo A tras la ventana internacional FIFA de septiembre. Con el liderato ofreciendo un pase directo a la Copa Mundial de la FIFA, Surinam se ha colocado en una posición privilegiada para lo que podría ser una clasificación histórica.
Son ello, Surinam subió un puesto en el caribe.
Sorpresa de El Salvador
El Salvador (número 14) protagonizó la mayor sorpresa al ganar 1-0 de visita contra Guatemala (número 8) en la primera jornada de la ronda final. El gol decisivo de Harold Osorio al minuto 79 aseguró un inicio ganador y un resultado importante en un duelo de gran presión.
Los tres puntos obtenidos tienen a La Selecta en el segundo lugar del grupo A, a solo un punto del liderato y de la clasificación directa.
Los organizadores del Mundial 2026
El actual campeón de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de Concacaf, México (2,024 puntos), conservó el primer puesto tras empatar en amistosos consecutivos contra Japón y República de Corea.
Su compañero anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26, Canadá (1,824 puntos), subió al segundo lugar general tras victorias de visita contra Rumania y Gales en partidos amistosos internacionales.