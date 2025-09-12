 Real Madrid cierra preparación de la visita a Real Sociedad
Deportes

Real Madrid cierra preparación de la visita a Real Sociedad

La noticia en el campamento de Xabi Alonso fue la lesión del central alemán, Antonio Rüdiger, por lo que será baja este sábado.

Compartir:
Cierre de trabajo de Real Madrid de cara al duelo ante Real Sociedad
Cierre de trabajo de Real Madrid de cara al duelo ante Real Sociedad / FOTO: EFE

El Real Madrid cerró la preparación de la visita liguera a la Real Sociedad, el regreso de Xabi Alonso a San Sebastián, con la presencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en la dinámica de grupo pese a que no entrarán en la convocatoria.

Xabi Alonso confirmó en su comparecencia que el inglés Bellingham y el francés Camavinga seguirán de baja sin poder disputar minutos aún esta temporada. Los dos centrocampistas se ejercitaron el viernes al mismo ritmo que sus compañeros en gran parte de la sesión, en un paso más hacia su retorno cuando completen la particular pretemporada que están realizando una vez superadas sus lesiones.

Más tiempo necesitan el defensa francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Endrick, que siguieron con sus planes de recuperación en la ciudad deportiva, fuera del grupo.

Trabajo del Real Madrid

El Real Madrid se ejercitó en sesión vespertina a la hora a la que regresará a la competición tras el parón por partidos de selecciones. Aumentó el tiempo de descanso para los últimos internacionales que regresaron el jueves a la dinámica de club tras sus encuentros.

David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Gonzalo García formaron parte de un entrenamiento que arrancó con trabajo en el gimnasio y se cerró sobre el césped.

Trabajo físico, ejercicios de presión y tiempo para la táctica de Xabi Alonso, coparon una tarde que cerraron con series de remate y acciones a balón parado antes de viajar a San Sebastián donde el sábado, desde las 16:15 horas, buscarán su cuarto triunfo consecutivo para mantener el liderato de La Liga.

Rudiger sufre una rotura muscular

  El central alemán Antonio Rüdiger se lesionó en la fase final del entrenamiento vespertino del Real Madrid este viernes en su ciudad deportiva y causa baja para la visita a la Real Sociedad por una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que le mantendrá entre diez y doce semanas de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el Real Madrid tras las pruebas médicas realizadas al jugador.

Rüdiger, que venía de jugar como titular con la selección alemana ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, tuvo la mala fortuna de caer lesionado en los últimos instantes del entrenamiento y, según informan a EFE desde el club blanco, el grado de rotura que sufre le tendrá alejado de los terrenos de juego más de dos meses.  

*Información EFE.

En Portada

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025

10:35 AM, Sep 12
Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapán

09:46 AM, Sep 12
¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital? t
Nacionales

¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital?

10:36 AM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos