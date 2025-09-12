Real Madrid cierra preparación de la visita a Real Sociedad

El Real Madrid cerró la preparación de la visita liguera a la Real Sociedad, el regreso de Xabi Alonso a San Sebastián, con la presencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en la dinámica de grupo pese a que no entrarán en la convocatoria.
Xabi Alonso confirmó en su comparecencia que el inglés Bellingham y el francés Camavinga seguirán de baja sin poder disputar minutos aún esta temporada. Los dos centrocampistas se ejercitaron el viernes al mismo ritmo que sus compañeros en gran parte de la sesión, en un paso más hacia su retorno cuando completen la particular pretemporada que están realizando una vez superadas sus lesiones.
Más tiempo necesitan el defensa francés Ferland Mendy y el delantero brasileño Endrick, que siguieron con sus planes de recuperación en la ciudad deportiva, fuera del grupo.
Trabajo del Real Madrid
El Real Madrid se ejercitó en sesión vespertina a la hora a la que regresará a la competición tras el parón por partidos de selecciones. Aumentó el tiempo de descanso para los últimos internacionales que regresaron el jueves a la dinámica de club tras sus encuentros.
David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Gonzalo García formaron parte de un entrenamiento que arrancó con trabajo en el gimnasio y se cerró sobre el césped.
Trabajo físico, ejercicios de presión y tiempo para la táctica de Xabi Alonso, coparon una tarde que cerraron con series de remate y acciones a balón parado antes de viajar a San Sebastián donde el sábado, desde las 16:15 horas, buscarán su cuarto triunfo consecutivo para mantener el liderato de La Liga.
Rudiger sufre una rotura muscular
El central alemán Antonio Rüdiger se lesionó en la fase final del entrenamiento vespertino del Real Madrid este viernes en su ciudad deportiva y causa baja para la visita a la Real Sociedad por una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que le mantendrá entre diez y doce semanas de baja.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", reza el comunicado difundido por el Real Madrid tras las pruebas médicas realizadas al jugador.
Rüdiger, que venía de jugar como titular con la selección alemana ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, tuvo la mala fortuna de caer lesionado en los últimos instantes del entrenamiento y, según informan a EFE desde el club blanco, el grado de rotura que sufre le tendrá alejado de los terrenos de juego más de dos meses.
*Información EFE.