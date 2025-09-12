 Resultado de Sergio Chumil, etapa 19 de la Vuelta a España
Deportes

Sergio Chumil se acerca al cierre de la Vuelta a España 2025

El ciclista guatemalteco completó la etapa 19 y está a dos jornadas de cumplir el mayor reto de su exitosa carrera, culminar "La Vuelta".

Sergio Chumil durante la etapa 19 de la Vuelta a España
Sergio Chumil durante la etapa 19 de la Vuelta a España / FOTO: @SprintCycling

Este día se celebró la etapa 19 de 21 de la Vuelta a España 2025, misma que contó con un recorrido de 161.9 kilómetros entre Salamanca y . En el antepenúltimo día de competencia, Sergio Chumil recobró fuerzas y firmó una buena etapa, quedando a dos jornadas de hacer su sueño realidad: Terminar el evento del año para su temporada oficial.

La localidad vallisoletana de Rueda fue una sede inédita en la historia de La Vuelta y en el ciclismo profesional. Rueda es una importante denominación de vino, cuya zona de producción se encuentra en las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila (España).

Sobre la etapa 19, no se habían recorrido ni 5 kilómetros y Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) y Victor Guernalec (Arkéa-B&B Hotels) consiguieron rápidamente dos minutos de ventaja sobre el pelotón.

El pelotón, a 3:50 minutos de Jakub Otruba, logró neutralizar a Victor Guernalec, dejando al checo de Caja Rural-Seguros RGA como único corredor en fuga.

Superados los 50 kilómetros, empezaba a bajar la ventaja del pelotón hacia Jakub Otruba. En el pelotón perseguir venía el guatemalteco Sergio Chumil. Cuando se cumplían dos horas de carrera, la media de velocidad de Otruba era de 37,7 km/h.

Cuando restaban 52 kilómetros para la meta, Jakub era neutralizado por el pelotón.

En tanto, Sergio Chumil vivía su propia carrera junto al Burgos Burpellet BH. En los últimos 40 kilómetros de etapa, el Burgos se fue al ataque con Mario Aparicio y Sergio Chumil, quienes arrancaron desde el pelotón, un momento especial que acaparó la atención de la prensa mundial. 

"Guatemala hace historia en La Vuelta"

"No es habitual ver la bandera de Guatemala ser protagonista en el ciclismo profesional, aunque la carrera de Sergio Chumil en el ciclismo profesional tiene un precedente en la figura de Anton Villatoro", recordó la organización de La Vuelta que dio espacio a Sergio Chumil en su segmento del en vivo de la carrera.

Respecto a Villatoro, La Vuelta recordó: "Nacido en Ciudad de Guatemala antes de desplazarse a vivir a los Estados Unidos en su juventud, mantuvo su doble nacionalidad y escogió representar a Guatemala en el Mundial de 1996. El año siguiente, participó en La Vuelta por primera vez en las filas de US Postal, y a pesar de ser identificado como guatemalteco, volvió a la carrera en 1997 como corredor americano".

Cuando faltaban 10 kilómetros para el final, Ineos Grenadiers con Ben Turner y Groupama-FDJ con Thibaud Gruel llegaron a las posiciones privilegiada al frente del grupo.

Pero al final, fue el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) el ganador de la 19ª etapa en Guijuelo. Philipsen sumó su tercer triunfo de etapa en La Vuelta 25 gracias a un gran lanzamiento de sus compañeros de equipo.

Top 5

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

2. Mads Pedersen (Lidl-Trek)

3. Orluis Aular (Movistar Team)

4. Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels)

5. Ben Turner (Ineos Grenadiers)

Posición de Chumil

Por su parte, Sergio Chumil ingresó en la posición 124 con un tiempo de 03:52:48 horas, y estuvo a una diferencia de 02:13 minutos de Jasper Philipsen.

En la clasificación general individual, el ciclista tecpaneco se mantuvo en la posición 86 y acumula 71:42:40 horas. Está a 02:44:56 horas del líder, el danés Jonas Vingegaard, quien acumula 68:57:44 horas.

Este sábado se recorrerá la penúltima etapa, la número 20, y el domingo la 21 y con ello finalizará la edición 2025 de la Vuelta a España, y se espera que el guatemalteco logre sin ningún inconveniente cerrar con éxito esta primera experiencia en una vuelta a España.

Durante los primeros 10 días de competencia, los ingresos de Sergio Chumil prácticamente estaban por debajo de los primeros 50 ciclistas, posteriormente, tuvo problemas de salud que afectaron su rendimiento, llevándolo de la etapa 12 a la actual (19) con un ingreso por arriba de los puestos 120.

