Recorrido de Flavio Rego Da Silva, nuevo técnico de Mictlán

En un movimiento sorpresivo que busca revitalizar al CSD Mictlán en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural, la junta directiva del equipo jutiapaneco anunció la llegada del entrenador brasileño Flavio Rego Da Silva. Nacido el 10 de junio de 1973 en Brasil, Rego Da Silva representa una apuesta por la experiencia internacional y el fútbol ofensivo característico del estilo sudamericano.
Con una trayectoria que lo ha posicionado como un gestor de resultados en ligas centroamericanas, su contratación llega en un momento crítico para los "Conejos", quienes acumulan un inicio irregular con pocos triunfos y una defensa vulnerable. El brasileño, de 52 años, se une al banquillo con el objetivo de inyectar disciplina táctica y motivación al plantel, preparando el terreno para el derbi regional contra Achuapa, de este sábado 13 de septiembre.
Mictlán despidió a Adrián García Arias
La designación de Rego Da Silva se produce tras la abrupta salida del mexicano Adrián García Arias, quien fue separado de su cargo apenas unos meses después de asumir la dirección técnica en junio de 2025. García Arias, con un historial mixto en el fútbol guatemalteco que incluye pasajes por clubes como Zacapa y Malacateco, no pudo replicar el éxito del ascenso logrado bajo su predecesor, Edwin Vásquez.
A pesar de sus esfuerzos por implementar un esquema equilibrado, el equipo sumó empates y derrotas que lo alejaron de las expectativas de protagonismo. La directiva, consciente de la presión por mejorar la posición en la tabla, optó por un relevo rápido, cerrando el acuerdo con el brasileño en solo dos días, eso si, el club miteco jamás anunció la salida de García Arias mediante un comunicado, solo le dieron la bienvenida al nuevo timonel.
Rego Da Silva no es un desconocido en el entorno centroamericano; su carrera como entrenador ha estado marcada por logros notables en la Liga Nicaragüense, donde ha dejado una huella imborrable. Inició su etapa en el banquillo con Diriangén, club con el que debutó en competiciones continentales, demostrando su capacidad para potenciar planteles modestos. Posteriormente, en Walter Ferreti, llevó al equipo a clasificaciones en la Liga Concacaf, destacando por su enfoque en la posesión y la presión alta.
En el Cacique Diriangén y Managua FC, repitió hazañas similares, consolidándose como un estratega que transforma realidades deportivas. Su paso más reciente por Rancho Santana, un equipo emergente, culminó con campañas sólidas que atrajeron la atención de directivas vecinas. Antes de su incursión en los banquillos, Rego Da Silva tuvo una carrera como jugador en divisiones inferiores brasileñas, lo que le otorga una visión integral del deporte.