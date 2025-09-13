Flick confirma que Lamine Yamal no jugará este fin de semana

El FC Barcelona afrontará su compromiso de este domingo ante el Valencia con una sensible baja: la del joven delantero Lamine Yamal. El técnico culé, Hansi Flick, confirmó en rueda de prensa que el extremo de 17 años no podrá estar disponible debido a unas molestias en el pubis y que incluso es duda para el partido del próximo jueves frente al Newcastle en la Champions League. El entrenador alemán no escondió su molestia hacia la gestión del seleccionador español, Luis de la Fuente, a quien criticó por forzar la participación del jugador durante el parón internacional.
Yamal disputó 79 minutos frente a Bulgaria y 73 contra Turquía, en encuentros donde España ya tenía ventajas cómodas en el marcador. Flick señaló que esas decisiones no ayudan a preservar la integridad física de los futbolistas, sobre todo tratándose de un talento joven en pleno proceso de consolidación. "No está disponible, se fue con dolores y le dieron analgésicos para jugar. España tiene jugadores de sobra, deberían cuidar más a los jóvenes", expresó el estratega.
Lamime Yamal también es duda para Champions
El cuadro azulgrana también llega con otros contratiempos. Frenkie de Jong continuará ausente por lesión, mientras que Marc Bernal, tras recibir el alta médica después de un año fuera de los terrenos por una grave lesión de rodilla, volverá al banquillo. Además, Flick se refirió al estado de Pablo Páez ‘Gavi’, quien todavía arrastra molestias en la rodilla derecha y cuyo retorno no quiere precipitar. En contraste, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Ronald Araújo ya están disponibles tras regresar de sus compromisos internacionales.
Más allá de los nombres, Flick subrayó que el Barcelona debe mantener la concentración y la mentalidad ganadora. El encuentro se disputará en el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, debido a la remodelación del Camp Nou. El técnico alemán destacó la evolución del Valencia bajo la dirección de Carlos Corberán y reconoció que será un rival exigente. Aun así, instó a sus jugadores a dejar los egos a un lado y dar el máximo esfuerzo, convencido de que solo así podrán recuperar la senda de los triunfos.