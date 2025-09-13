Seguidores del Borussia Dortmund rechazan su nueva camiseta

El Borussia Dortmund volvió a la acción este sábado en la tercera jornada de la Bundesliga, logrando una victoria a domicilio frente al Heidenheim con marcador de 0-2. Los goles de Serhou Guirassy y Maximilian Beier le dieron los tres puntos al conjunto aurinegro, pero más allá del resultado deportivo, lo que llamó la atención fue la peculiar protesta de sus propios aficionados, quienes mostraron un claro descontento con la nueva indumentaria de visita del club.
Durante el encuentro, un sector de la hinchada del Dortmund que viajó para apoyar al equipo exhibió una pancarta con un mensaje contundente: "Das grausamste trikot der liga", que en español significa "la peor camiseta de la liga". El gesto no pasó desapercibido, ya que se trataba de un partido oficial en el que los jugadores estrenaban precisamente el uniforme en cuestión, lo que amplificó aún más la polémica.
Afición del Borussia Dortmund muestra su descontento
El motivo del rechazo radica en el diseño de la prenda. Según gran parte de los seguidores, la camiseta presenta una combinación de colores —amarillo, gris y negro— que consideran poco representativa de la identidad histórica del club. Para muchos aficionados, el Borussia Dortmund debe mantener la esencia de sus tradicionales tonos negro y amarillo, sin recurrir a mezclas que, a su juicio, desvirtúan la imagen de la institución.
Cabe destacar que el Dortmund siempre ha cuidado sus símbolos y ha lanzado camisetas que con el tiempo se volvieron icónicas, respetando en gran medida la tradición. Sin embargo, la reacción de la afición demuestra que la paciencia se ha agotado en esta ocasión. A pesar de la victoria en la Bundesliga, la polémica por el uniforme dejó en evidencia que, para los seguidores del equipo, el respeto por los colores es tan importante como los triunfos en el terreno de juego.