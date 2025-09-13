 Seguidores del Borussia Dortmund rechazan su nueva camiseta
Deportes

¡Insólito! Seguidores del Borussia Dortmund rechazan su nueva camiseta

Con una pancarta que decía "la peor camiseta de la liga", la afición del Dortmund protestó contra el nuevo uniforme de visita, al que acusan de romper con la tradición del club.

Compartir:
Seguidores del Borussia Dortmund rechazan su nueva camiseta - BVB
Seguidores del Borussia Dortmund rechazan su nueva camiseta / FOTO: BVB

El Borussia Dortmund volvió a la acción este sábado en la tercera jornada de la Bundesliga, logrando una victoria a domicilio frente al Heidenheim con marcador de 0-2. Los goles de Serhou Guirassy y Maximilian Beier le dieron los tres puntos al conjunto aurinegro, pero más allá del resultado deportivo, lo que llamó la atención fue la peculiar protesta de sus propios aficionados, quienes mostraron un claro descontento con la nueva indumentaria de visita del club.

Durante el encuentro, un sector de la hinchada del Dortmund que viajó para apoyar al equipo exhibió una pancarta con un mensaje contundente: "Das grausamste trikot der liga", que en español significa "la peor camiseta de la liga". El gesto no pasó desapercibido, ya que se trataba de un partido oficial en el que los jugadores estrenaban precisamente el uniforme en cuestión, lo que amplificó aún más la polémica.

Afición del Borussia Dortmund muestra su descontento

El motivo del rechazo radica en el diseño de la prenda. Según gran parte de los seguidores, la camiseta presenta una combinación de colores —amarillo, gris y negro— que consideran poco representativa de la identidad histórica del club. Para muchos aficionados, el Borussia Dortmund debe mantener la esencia de sus tradicionales tonos negro y amarillo, sin recurrir a mezclas que, a su juicio, desvirtúan la imagen de la institución.

Cabe destacar que el Dortmund siempre ha cuidado sus símbolos y ha lanzado camisetas que con el tiempo se volvieron icónicas, respetando en gran medida la tradición. Sin embargo, la reacción de la afición demuestra que la paciencia se ha agotado en esta ocasión. A pesar de la victoria en la Bundesliga, la polémica por el uniforme dejó en evidencia que, para los seguidores del equipo, el respeto por los colores es tan importante como los triunfos en el terreno de juego.

En Portada

Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalizaciónt
Nacionales

Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalización

02:02 PM, Sep 13
Lester Martínez preparado para encarar una pelea histórica t
Deportes

Lester Martínez preparado para encarar una pelea histórica

02:54 PM, Sep 12
EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirkt
Internacionales

EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

12:48 PM, Sep 13
PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión en Marylandt
Nacionales

PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión en Maryland

02:54 PM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos