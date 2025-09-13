Mbappé marca un gran inicio de temporada con Real Madrid

La estrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, ha empezado la nueva temporada de una gran manera. En 6 partidos, ha marcado 6 goles y 2 asistencias. El francés marcó 13 de los últimos 18 goles del escuadrón blanco en La Liga y suma 35 goles en 38 partidos, siendo el máximo goleador la temporada pasada, y anotando 8 goles en las 9 jornadas más recientes. El día de hoy sumo un gol al minuto 12 ante la Real Sociedad y una asistencia para Arda Güler en el 0-2 antes de que finalizara la primera parte.
Mbappé arrancó la temporada 2025-2026 en La Liga con un gol de penalti ante el Osasuna en una victoria de 2-1 en el Santiago Bernabéu, luego, un doblete contra Real Oviedo en una victoria de 3-0. Durante la jornada 3, Mbappé anotó un gol ante Mallorca, pero el mismo le fue anulado por fuera de lugar. Y este sábado, el galo anotó el 0-1 parcial ante Real Sociedad en el estadio de Anoeta.
Ese buen momento del francés, también se ha visto en su Selección, ya que en las clasificatorias mundialistas de la UEFA, anotó contra Ucrania y ante Islandia hizo gol de penalti y dio una asistencia. Eso suman 7 goles anotados en 6 partidos para el francés
Triunfo guiado por Mbappé
Durante el partido entre la Real Sociedad y Real Madrid, válido por la fecha 4 de La Liga, celebrado esta mañana de sábado, hubo decisiones polémicas que afectaron a ambos equipos de manera positiva y negativa.
Al minuto 2, el VAR anuló un gol de Kylian Mbappé por un fuera de lugar, minutos después de esa jugada, se mostró la imagen del VAR de la posición adelantada, donde la rodilla del delantero francés esta adelantada apenas por unos centímetros. Mbappé lleva 2 goles anulados por fuera de lugar esta temporada.
En el minuto 32, el árbitro Jesús Gil Manzano, sacó la tarjeta roja al defensa Dean Huijsen por una falta sobre Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad. Un jalón por par la espalda que se puede interpretar como falta de ultimo hombre; también se puede considerar que el delantero español estaba aún lejos de la portería y aún queda un jugador en la línea defensiva.
En el segundo tiempo las cosas se complicaron para el Real Madrid y el técnico Xabi Alonso. Con una mano por Daniel Carvajal, Mikel Oyarzabal aprovecharía el penal y acortaría la distancia a un gol. El resto del partido Xabi Alonso haría cambios cuestionables como Fran García por Vini Jr. Y La Real Sociedad dominaría el resto del encuentro. El Real Madrid sufrió hasta el último momento, pero consiguió la victoria 1-2 con goles de Kylian Mbappé (12) y Arda Güler (44). Descontó Mikel Oyarzabal (56). Fue expulsado por el Real Madrid, Dean Huijsen (32).