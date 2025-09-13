 Resultado Xelajú vs. Aurora por fecha 9 del Apertura 2025
Aurora empata en Quetzaltenango, pero pierde el liderato

Un gol de Diego Ruiz en tiempo adicional le da un empate meritorio al cuadro capitalino.

Aurora encontró el empate 2-2 ante Xelajú al 90+2 gracias a Diego Ruiz
Aurora encontró el empate 2-2 ante Xelajú al 90+2 gracias a Diego Ruiz / FOTO: Wilber Colloy

La noche de este sábado en medio de las festividades por los 204 años de independencia de Guatemala y la tradicional Xelafer, el club Xelajú M. C. recibió al Aurora F. C. como parte de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que ha dejado hasta el momento como noticia la goleada del campeón nacional, Antigua, sobre Comunicaciones en condición de visitante 0-3.

El partido se realizó en el engramillado del estadio Mario Camposeco, y al minuto 7 del partido Xelajú anunciaba su intención de ganar al estrellar una pelota al travesaño.

Posteriormente, cuando se jugaba el minuto 12, Xelajú abrió el marcador gracias a un tanto de Kevin Ruiz.

El empate del partido no tardó muncho en llegar. Siete minutos después, un cambio de juego de banda, permitió el inicio de una jugada que terminó en anotación del futbolista guatemalteco, Daniel Baján. Fue una triangulación exquisita que le permitió al cuadro "Aurinegro" igualas las acciones.

Empate final 

Para la segunda parte, los técnicos realizaron variantes para descifrar el esquema de su rival. Amarini Villatoro sacó a Romario Luiz Da Silva y dio ingreso a Steven Cárdenas cuando se jugaban 57 minutos.

Pero al 61, hubo una mano de Carlos Monterroso dentro del área grande visitante, y el árbitro Sergio Reyna no dudó en marcar el penalti a favor de los locales. Pedro Báez fue el ejecutor, quien venció a Liborio Sánchez para decretar el 2-1 al 62.  

Tras ese gol de Báez, vinieron cuatro cambios, dos para Xelajú y dos para Aurora. Salieron para el aurinegro al 69 Alejandro Galindo y Nicolás Lovato, entraron Diego Ruiz y José Vivas. Por los chivos, en el 71, Elmer Cardoza e Iván de León se fueron para el ingreso de Harim Quezada y Derrikson Jeikel Quiros.

Al 82, hubo otra variante, Alex Díaz se fue e ingresó Jorge Mario Batres para el Aurora, era la tercera variación en dos ventanas para el visitante.

Villatoro no se quedaba atrás en ese juego de ajedrez táctico, y realizó otras dos variantes al 85: Pedro Báez y Jorge Aparicio por Raúl Calderón y Juan Luis Cardona. Hasta aquí fueron las variantes para el técnico nacional.

En tanto, el partido llegaba a su final con el dramatismo de Xelajú ganando 2-1, pero con un Aurora dando su último esfuerzo por igualar las acciones.

Saúl Philip utilizó su última ventana de cambios al 89, lo que parecía algo tardío: Allan García y Carlos Monterroso (salían), Jorge Mario Ortíz y Víctor Urías (ingresaban).  

Con ya el tiempo de reposición encima, el Aurora se fue a la ofensiva y logró igualar las acciones gracias a un tanto de Diego Ruiz al 90+2. Ruiz fue una de las variantes que había empleado Philip al 69.

Al final de los 90 minutos, Xelajú y Aurora terminaron firmando un empate en el estadio Mario Camposeco, resultado perjudicial para los capitalinos ya que perdieron el liderato conseguido hace una semana.

Actualmente, el cabeza de competencia es Antigua G. F. C. con 19 puntos y una diferencia de gol positiva de 10, pero Municipal que juega mañana ante Guastatoya en el David Cordón Hichos a partir de las 15:00 horas, con una victoria puede igualar en puntos al cuadro "Panza Verde", y la primera posición se definiría por la diferencia de gol, la cual hoy para el "Escarlata" es de +5.  

Así va la jornada

  • Mixco 1-0 Marquense
  • Malacateco 3-0 Cobán Imperial
  • Comunicaciones 0-3 Antigua
  • Mictlán 1-0 Achuapa
  • Xelajú 2-2 Aurora
  • Guastatoya-Municipal, domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas  
Apertura 2025: Xelajú vs. Aurora / Wilber Colloy

