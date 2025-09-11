Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025

Antigua, Municipal y Mixco buscarán durante el desarrollo de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional arrebatarle al Aurora F. C. el liderato de la competencia, ganada en la fecha anterior por el cuadro "Aurinegro".
Este viernes 12 de septiembre, la jornada número 9 arranca con dos duelos: Mixco-Marquense y Malacateco-Cobán Imperial. El primero a jugarse en el estadio Santo Domingo de Guzmán a las 15:00 horas y el segundo en el estadio Santa Lucía a las 19:00 horas.
Los dirigidos por Fabricio Benítez buscan un triunfo que los deje provisionalmente como líderes de competencia, y Marquense quiere seguir sumando puntos para acercarse a los primeros puestos del campeonato.
Por su parte, Malacateco tendrá la tarea de vencer a Cobán Imperial para superarlo en punto y quedar más cerca de ingresar a los puestos de liguilla.
Juega el líder
Independiente al resultado de Mixco, Aurora enfrentará el sábado a las 21:00 horas al Xelajú M. C. en el estadio Mario Camposeco, y será la prueba de fuego para el equipo capitalino. Una prueba de fuego que si la superar pondría al cuadro castrense como un serio candidato al título de la Liga Nacional.
Aurora si gana mantiene liderato ya que depende de su propio resultado, aunque la tarea es titánica, y a Quetzaltenango y vencer a uno de los equipos mejor conformados del Apertura 2025, con alta tradición y que actualmente pelea codo a codo con los grandes de Centroamérica.
Xelajú busca un triunfo y superar a Achuapa en la lucha por esa quinta casilla de la tabla de posiciones.
Por su parte, Comunicaciones enfrentará a Antigua a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina. Partidazo el sábado: El "Albo" recibe al campeón nacional.
Ese mismo día, Mictlán recibe al Achuapa en el clásico jutiapaneco a las 19:00 horas.
El "Mimado de la Afición" juega domingo
El domingo 14 de septiembre, solamente habrá un partido. Lo jugarán el Deportivo Guastatoya ante Municipal, club que tiene dos bajas importantes para este fin de semana: José Morales y Carlos Salvador Estrada.
Pese a ello, a las 15:00 horas del domingo, el "Rojo" tratará, ya conocidos todos los resultados, si es posible ganar el liderato, o buscar escalar a la segunda casilla de la competición.
A esta novena fecha se llega con la novedad de que Deportivo Malacateco tendrá a Roberto Montoya como su nuevo director técnico.