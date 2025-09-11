José Morales regresa lesionado de Selección Nacional

En horas de la noche del miércoles 10 de septiembre, a través de un comunicado, el Club Social y Deportivo Municipal, confirmó la lesión de su defensor nacional, José Morales, quien estuvo actuando para la Selección Nacional de Guatemala en la doble fecha FIFA de octubre, correspondiente a las fechas 1 y 2 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
"José Alfredo Morales retornó este miércoles tras su participación con la Selección Nacional. El defensa escarlata presentó una lesión en el músculo aductor largo de la pierna izquierda durante el juego ante Panamá, por lo que estará fuera de las canchas aproximadamente de 10 a 15 días", fue la confirmación que hizo Municipal en un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales.
Asimismo, Municipal detalló: "El defensa nacional Carlos Salvador Estrada presentó este miércoles una tendinosis crónica en la rodilla izquierda. Actualmente se encuentra en tratamiento con PRP (plasma rico en plaqueta) y fisioterapia, y su retorno a las canchas será progresivo a partir de la próxima semana.
Seguimiento a César Calderón a Darwin Torres
Además de José Morales, el caso más preocupante, y de Carlos Salvador Estrada, Municipal también confirmó el estado de salud de otros dos futbolistas: El guatemalteco César Calderón y el uruguayo Darwin Torres.
"César Calderón continúa con su proceso de rehabilitación y de readaptación, luego de la lesión muscular sufrida en el partido ante Herediano, con un tiempo estimado de dos a tres semanas para su regreso a la actividad competitiva", informó el club rojo.
En el caso del defensa uruguayo Darwin Torres, Municipal confirmó: "Completó la semana 16 de recuperación tras la cirugía de reparación del tendón de Aquiles derecho. Actualmente realiza entrenamientos diferenciados en la cancha, enfocados en la readaptación a los gestos deportivos de alta intensidad". En el caso de Torre se estima que su retorno se de dentro de un mes.
Municipal visita este domingo como parte de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional a Deportivo Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso. Ese duelo será el último de la fecha 9 y se jugará a partir de las 15:00 horas.