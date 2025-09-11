 José Morales regresa lesionado de Selección Nacional
Deportes

Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacional

Además, Municipal detalla informe sobre Salvador Estrada, César Calderón y Darwin Torres.

Compartir:
José Morales está lesionado luego del partido ante Panamá
José Morales está lesionado luego del partido ante Panamá / FOTO: EFE

En horas de la noche del miércoles 10 de septiembre, a través de un comunicado, el Club Social y Deportivo Municipal, confirmó la lesión de su defensor nacional, José Morales, quien estuvo actuando para la Selección Nacional de Guatemala en la doble fecha FIFA de octubre, correspondiente a las fechas 1 y 2 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

"José Alfredo Morales retornó este miércoles tras su participación con la Selección Nacional. El defensa escarlata presentó una lesión en el músculo aductor largo de la pierna izquierda durante el juego ante Panamá, por lo que estará fuera de las canchas aproximadamente de 10 a 15 días", fue la confirmación que hizo Municipal en un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales.

Asimismo, Municipal detalló: "El defensa nacional Carlos Salvador Estrada presentó este miércoles una tendinosis crónica en la rodilla izquierda. Actualmente se encuentra en tratamiento con PRP (plasma rico en plaqueta) y fisioterapia, y su retorno a las canchas será progresivo a partir de la próxima semana.

Guatemala escalará posiciones en el próximo ranquin FIFA

La Azul y Blanco escalará un par de posiciones en el próximo ranquin de la FIFA, que será publicado el 18 de septiembre.

Seguimiento a César Calderón a Darwin Torres

Además de José Morales, el caso más preocupante, y de Carlos Salvador Estrada, Municipal también confirmó el estado de salud de otros dos futbolistas: El guatemalteco César Calderón y el uruguayo Darwin Torres.

"César Calderón continúa con su proceso de rehabilitación y de readaptación, luego de la lesión muscular sufrida en el partido ante Herediano, con un tiempo estimado de dos a tres semanas para su regreso a la actividad competitiva", informó el club rojo.

En el caso del defensa uruguayo Darwin Torres, Municipal confirmó: "Completó la semana 16 de recuperación tras la cirugía de reparación del tendón de Aquiles derecho. Actualmente realiza entrenamientos diferenciados en la cancha, enfocados en la readaptación a los gestos deportivos de alta intensidad". En el caso de Torre se estima que su retorno se de dentro de un mes.

Municipal visita este domingo como parte de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional a Deportivo Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos de Guastatoya, El Progreso. Ese duelo será el último de la fecha 9 y se jugará a partir de las 15:00 horas. 

Foto embed
Comunicado de Municipal por lesión de José Morales - Municipal

En Portada

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este juevest
Nacionales

Arévalo no participará de la Sesión Solemne de este jueves

07:28 AM, Sep 11
Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacionalt
Deportes

Municipal: José Morales regresa lesionado de Selección Nacional

08:37 AM, Sep 11
Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personast
Nacionales

Allanan viviendas en zona 5 por casos de trata de personas

07:46 AM, Sep 11
Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadast
Farándula

Bad Bunny excluye a EE.UU. de su gira por temor a las redadas

07:44 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos