 Guatemala escalará posiciones en el próximo ranquin FIFA
Deportes

Guatemala escalará posiciones en el próximo ranquin FIFA

La Azul y Blanco escalará un par de posiciones en el próximo ranquin de la FIFA, que será publicado el 18 de septiembre.

Once titular de Guatemala en su visita a Panamá - FFG
Once titular de Guatemala en su visita a Panamá / FOTO: FFG

El próximo 18 de septiembre, la FIFA publicará su tradicional ranquin de selecciones, donde se esperan varias sorpresas. La principal noticia será que Argentina dejará de ser la número 1 del mundo, cediendo ese lugar a España. En cuanto a nuestro país, Guatemala, se anticipa un ligero pero significativo ascenso en la clasificación, lo que refleja el progreso de la selección en los últimos años.

Según la información compartida por diversos medios especializados, incluido el reconocido estadígrafo MisterChip, habrá varios cambios importantes en el ranquin de la FIFA. Guatemala, que en julio logró regresar al top-100, ocupará en septiembre el puesto 98, consolidando su presencia entre las selecciones más competitivas de la región. Este avance, aunque modesto en números, representa un logro relevante para el fútbol nacional.

Guatemala se mantiene en el top-100

Pese a la reciente derrota ante El Salvador, el empate conseguido frente a Panamá en Ciudad de Panamá permitirá a la Azul y Blanco escalar dos posiciones en la próxima publicación del ranquin. Este tipo de movimientos, aunque puedan parecer pequeños, son fundamentales para posicionarse mejor en futuras competencias de la Concacaf, ya que influyen directamente en la distribución de los bombos y en los enfrentamientos que la selección enfrentará en torneos internacionales.

Cuando Luis Fernando Tena asumió la dirección técnica de la Selección de Guatemala, el combinado nacional se encontraba en el puesto 122 del ranquin mundial. Casi cuatro años después, los cambios implementados por el estratega se reflejan en la mejora constante del equipo, que ahora se consolida como una selección a tener en consideración dentro de la región y que aspira a seguir escalando posiciones en los próximos años.

Foto embed
Partido entre Panamá y Guatemala por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 - Agencia EFE

