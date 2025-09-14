 Hermano de Mbappé anota su primer gol como profesional
Hermano de Kylian Mbappé anota su primer gol en el futbol profesional

Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian anotó el gol de la victoria para el Lille (2-1) en el partido ante Touluse; 24 horas antes su hermano anotó un gol en el triunfo del Madrid ante la Real Sociedad.

Kylian y Ethan, los hermanos Mbappé - instagram @k.mbappe
Kylian y Ethan, los hermanos Mbappé / FOTO: instagram @k.mbappe

El fútbol francés vivió un fin de semana inolvidable para la dinastía Mbappé, marcada por el talento y la resiliencia familiar. El sábado, Kylian Mbappé, la estrella mundial del Real Madrid, brilló con un gol y una asistencia en la ajustada victoria 2-1 ante la Real Sociedad, consolidando su impacto en el equipo blanco desde su llegada el verano pasado.

Apenas 24 horas después, el domingo, su hermano menor Ethan protagonizó su propio momento de éxtasis al anotar su primer gol en el fútbol profesional, sellando el triunfo 2-1 del Lille sobre el Toulouse en la Ligue 1. Esta volea precisa con la zurda, ejecutada en el segundo poste tras un centro milimétrico de sus compañeros, no solo aseguró los tres puntos para los Dogues, sino que simbolizó el renacer de un joven que ha luchado contra adversidades para forjarse un nombre propio en la élite.

Fin de semana especial para los hermanos Mbappé

Los hermanos Mbappé, nacidos en el corazón de la banlieue parisina, representan un linaje de pasión por el balón que trasciende generaciones. Kylian, de 26 años, surgió en el modesto AS Bondy, donde su velocidad y olfato goleador lo catapultaron al PSG en 2017, para luego conquistar el mundo con la selección francesa en la Copa del Mundo de 2018.

Ethan, por su parte, de apenas 18 años y nacido en diciembre de 2006 en Montreuil, siguió idénticos pasos: debutó en Bondy a los ocho años y se unió a la academia del PSG en 2017, coincidiendo con la irrupción de su hermano mayor. A diferencia de Kylian, el delantero explosivo, Ethan se ha perfilado como un mediocampista técnico y zurdo, con una visión de juego que evoca elegancia y precisión en la distribución.

Juntos, compartieron vestuario en París hasta 2024, cuando Ethan firmó su primer contrato profesional y, tras una breve etapa como agente libre, aterrizó en el Lille en julio de ese año, optando por un proyecto ambicioso que le permite crecer sin la sombra abrumadora de su hermano.

Sin embargo, el camino de Ethan no ha estado exento de obstáculos, y su gol ante el Toulouse adquiere aún más valor por el contexto de su recuperación. En septiembre de 2024, una lesión de larga duración lo apartó de los terrenos de juego, obligándolo a perderse compromisos clave, incluido un emotivo partido de carácter europeo contra el Real Madrid de Kylian en la Champions League. Fueron seis meses de rehabilitación intensa, un período que puso a prueba su determinación y que lo mantuvo alejado de la competición hasta marzo de 2025, cuando regresó con una titularidad en la fase de octavos ante el Borussia Dortmund.

