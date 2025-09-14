Usuarios reaccionan por patrocinador de Lester Martínez

El sábado por la noche, el boxeador profesional Lester Martínez tocó el cielo deportivo al conseguir un empate ante el francés Christian M'billi, y de esta forma mantener su invicto en 20 peleas, con números de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate.
El esfuerzo de Lester Martínez es digno de admiración. Con poco apoyo y con un público que lo desconocía como un atleta de proyección, el pugilista guatemalteco decidió entrarse al boxeo profesional en el 2019, y de ahí en adelante logró una senda de victorias que lo han colocado al día de hoy como el máximo exponente de este deporte en nuestro país.
Al inicio, como todo comienzo, no fue fácil. Lester Martínez tuvo muchas limitantes relacionadas al tema de patrocinio. Eran pocas las marcas que confiaron en este diamante guatemalteco.
Pero sus capacidades para ir creciendo poco a poco y convertirse en un boxeador de élite trajo consigo una mayor cantidad de patrocinadores que empezaron a construir el gran sueño de Lester, llegar a ser campeón mundial en su categoría.
El patrocinador de Lester que causa furor
Uno de los patrocinadores de Lester Martínez, es Primavera Suites, un reconocido autohotel de Guatemala con más de 20 años de experiencia. Y anoche, dicha marca quedó a los focos del mundo, ya que dicha marca aparece en el cinturón utilizado en la parte superior de la pantaloneta.
Ese detalle no pasó desapercibido para los seguidores del guatemalteco Lester Martínez, quienes en algún caso, emitieron una crítica al Gobierno central por el poco apoyo a los atletas en general, y en otros casos, ese tema causó gracias y una serie de bromas.
La usuaria de X, Vicenta Zacarías, emitió este comentario relacionado al apoyo que brinda el autohotel a Lester Martínez: "El gobierno de Bernardo Arévalo de León no ha sido digno de patrocinar a nuestros deportistas. Por eso nuestro orgullo nacional, Lester Martínez, tiene que recibir apoyo de un motel. Mientras Bernardo come de lujo y vive como rey nuestros deportistas pasan penas".
Dicha crítica ha abierto debate en redes sociales donde algunos consideran que la mayoría de boxeadores reciben apoyo de la iniciativa privada, y otros que creen que autoridades del Gobierno deben apoyar y patrocinar a los atletas nacionales.
Lo cierto es que en cada pelea, Lester Martínez sigue demostrando su crecimiento como boxeador profesional y anoche estuvo en la pelea más relevante de las que ha disputado en su carrera. Ya que dicho combate acaparó la atención en la prensa mexicana que alabó al chapín y que en algunos casos, fue considerada como la "pelea del año", en su división.