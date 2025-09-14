Presidente Arévalo felicita a Lester Martínez tras su pelea

En una noche que quedará grabada en la memoria del deporte guatemalteco, el boxeador Lester Martínez protagonizó una batalla inolvidable el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Ante miles de espectadores y como parte de la cartelera estelar que precedió al duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, Martínez se midió al experimentado púgil franco-canadiense Christian M'billi por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lo que se esperaba como un desafío formidable se convirtió en una exhibición de coraje y técnica, donde el guatemalteco, con su jab preciso y contragolpes oportunos, resistió la presión constante de su rival, más bajo de estatura pero con una pegada demoledora. Durante diez asaltos intensos, el ring fue testigo de intercambios feroces que mantuvieron al público en vilo, destacando especialmente el octavo round por su ritmo vertiginoso y la igualdad palpable entre ambos contendientes.
Presidente Arévalo reacciona a la pelea de Lester Martínez
El veredicto final llegó como un empate por decisión dividida de los jueces, un resultado que, aunque no coronó a Martínez como el primer campeón mundial de Guatemala, preservó su impecable récord profesional de 19 victorias, 16 por nocaut, cero derrotas y ahora un empate. M'billi, por su parte, sumó su primer empate en 30 combates, manteniendo también su invicto.
Este desenlace no opacó el brillo del petenero, quien demostró una madurez táctica admirable al adaptarse a la agresividad de su oponente y conectar combinaciones que rozaron la victoria en varias ocasiones. La pelea no solo elevó el perfil internacional de Martínez, sino que también sirvió como inspiración para una nación que ve en él un símbolo de perseverancia, recordando cómo ha portado los colores azul y blanco en escenarios globales con dignidad y pasión.
En medio de la euforia colectiva, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, no tardó en hacer pública su admiración por el logro de Martínez. A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario expresó: "Estamos orgullosos de ti, Lester Martínez Llevas contigo la fuerza de todo un país. Lo de hoy sabe a victoria ¡Grande!".